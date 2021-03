Ha menet közben elbukja a csokot, nagyon pórul járhat

A Bank360 elemzői összegyűjtötték, milyen következményekkel jár, ha valamilyen körülmény miatt vissza kell fizetni a különböző állami támogatásokat.

A lakáscélú állami támogatások többségénél nemcsak az igénylés során kell megfelelni a feltételeknek, hanem évekkel később is - hívta fel a figyelmet Vrazsovits Rita, a Bank360 elemzője.

Ennek megfelelően, ha időközben megváltoznak a tervek vagy az életkörülmények - például a pár elválik vagy mégsem vállal gyermeket - előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk a korábban megkapott támogatást. Ez két úton valósulhat meg:

önkéntes visszafizetés,

visszafizetési kötelezettség.

A két mód között jelentős különbség van: az első esetben a támogatott személy önként kezdeményezi a korábban igénybe vett támogatás visszafizetését, a második esetben viszont a szerződés megszegése miatt kötelezik erre - utóbbi esetben a visszafizetéstől számított 5 évig nem lehet beadni újabb igénylést állami lakástámogatásra.

A csok és a falusi csok keretében több támogatás is igénybe vehető, a vissza nem térítendő támogatás mellett kamattámogatott kölcsönt is fel lehet venni - de az utóbbit önmagában nem. Ez alapján, ha visszafizetésre kerül a sor, az érintheti a támogatást, vagy a támogatást és a kamattámogatást is egyszerre. Az alábbi élethelyzetekben fordulhat elő a csok visszafizetése:

gyermekvállalás részben vagy egyáltalán nem teljesítése,

válás - kivéve, ha az igénylő a gyermekkel a csokos ingatlanban marad,

ingatlan idő előtti elidegenítése,

ha a csok felvételekor vállalt munkálatok nem készülnek el időben,

egyéb feltételek nem teljesítése.



Akárcsak a támogatás mértéke, a visszafizetendő összeg is függhet a gyermekek számától: ha három gyermek után 10 millió forintot igényelt a támogatott, és ebből végül két gyermek született meg, akkor a két és a három gyermek után járó támogatás különbözetét, 7,4 millió forintot kell visszafizetnie, illetve bizonyos helyzetekben erre az összegre büntetőkamatot is számolhatnak fel.

Ha a felvett kölcsön miatt a kamattámogatást is vissza kell fizetni, annak az összegéről a folyósító bank nyújt tájékoztatást - de alapesetben is köteles minden évben elküldeni az igénybe vett kamattámogatás összegét.

Fontos figyelembe venni a 2021. januártól a csokhoz kapcsolt támogatásokat is, hiszen ha a támogatott személynek vissza kell fizetnie a támogatást, akkor az bizonyos élethelyzetekben az új támogatásokra is vonatkozhat, ami tovább növeli a visszafizetendő összeget. Ez jelentheti az új ingatlanok vásárlása vagy építése után visszaigényelhető általános forgalmi adót és az illetékmentességet is.

Egy 70 millió forint értékű újépítésű ingatlannal számolva az 5 százalékos áfa összege 3,5 millió forint, a vagyonszerzési illeték összege pedig 2,8 millió forint, amit szerződésszegés esetén a visszafizetendő állami támogatáson felül kell visszafizetni.

További részletek itt olvashatók.