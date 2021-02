Így nyerészkednek a vagyonosok a lakásfelújítási hitelen

A lakásfelújítási hitel nemcsak azoknak nyújthat segítséget, akik megtakarítás híján máshogy nem tudnák igénybe venni az otthonfelújítási támogatást. A hitel felvétele ugyanis azoknak is jó döntés lehet, akiknek teljes egészében rendelkezésre áll a felújítás megkezdéséhez szükséges hatmillió forint, ha abból állampapírt vesznek belőle.

A lakásfelújítási hitel egy újabb fejezete lehet a MÁP Plusz segítségével végrehajtható arbitrázsok sorának. Ebben az esetben egymillió forint feletti összeg ütheti a markát annak a módosabb magánbefektetőnek, aki hajlandó kivárni az ötéves időszakot - hívta fel a figyelmet Varga Zsombor, a Bank360 elemzője.

Kamatköltségek feletti biztos hozam érhető el

A lakásfelújítási támogatás akár 3 millió forintos segítséget nyújthat a felújítási munkákhoz, ezt az összeget azonban csak utólag, a számlák benyújtása után lehet megkapni a renoválás költségeinek felére.

Itt lép be a képbe a lakásfelújítási hitel, ami az utólag finanszírozott támogatást azoknak is elérhetővé teszi, akiknek nincs 6 millió forintjuk a felújítás megkezdésére. A Bank360 számításai alapján viszont akkor is megéri felvenni a kedvezményes jelzáloghitelt, ha rendelkezésre áll a felújításhoz szükséges 6 millió forint, hiszen hosszabb távon a hitel költségei eltörpülnek a hitelösszegből vásárolható állampapírok hozama mellett.

A MÁP Plusz most is verhetetlen

Nézzük például az 5 éves futamidőt. Ha saját megtakarításból fizetjük a felújítási költségeket, de felvesszük a lakásfelújítási kölcsönt, a teljes lakásfelújítási hitel összegét, 6 millió forintot állampapír vásárlására fordíthatjuk.

Öt éves időtávon a MÁP Plusz biztosítja a legmagasabb biztos hozamot jelenleg, összesen 27,35 százalékos hozamot érünk el, ha 5 évig tartjuk ebben a papírban a pénzünket. Így a 6 milliós hitel befektetése után összesen 1 millió 641 ezer forint hozammal gazdagít a MÁP Plusz megvásárlása.

Közben persze törleszteni kell a 6 milliós hitelt. A lakásfelújítási hitel 3 százalékos kamatozású, a beérkező támogatást pedig kötelező előtörlesztésre fordítani. A hitelfelvételtől számított egy éven belül kell beérkeznie a számláknak, így az előtörlesztés is hamar megtörténik, a példánkban a 10. hónapban csökken 3 millióval a tartozás.

Mindent figyelembe véve 6 257 000 forintot kell a hitel visszafizetésére fordítani, amiből hárommillió forint az önerőnk, hárommillió forint az állami támogatás, 257 ezer forint pedig a kamatköltség.

Ha a felvett 6 milliós hitelt betettük állampapírba, akkor a befektetésünkből származó hozam az ötödik év végére 1 641 000 forint lesz, ami a hitel kamatköltségével csökkentve még mindig 1 383 000 forint tiszta haszonnal kecsegtet az ügylet végén.

A hitelösszegből való állampapír-vásárlás még akkor is megéri, ha figyelembe vesszük: ha nem veszünk fel hitelt, a felújítás megkezdését követő 10. hónapban megérkező állami támogatást szintén befektethetjük állampapírba. Ebben az esetben a MÁP Plusz négyéves hozamával számolva (22,5 százalék) 604 242 forint hasznot realizálunk a felújítás megkezdését követő ötéves időszak végére, ami még mindig jelentősen elmarad a fenti állampapírhozam és hitelköltség különbségén realizált, mintegy 1,4 millió forintos hozamtól.

Még jobb, ha a támogatás beérkezésekor szerződést módosítunk

Még az eredeti forgatókönyvnél is kedvezőbb hozam érhető el, ha az állami támogatás hitelbe való törlesztésekor szerződést módosítunk. A példánkban ugyanis azt az alapesetet vettük, mely szerint az előtörlesztés a törlesztőrészletet csökkenti, a futamidőnk pedig nem változik - így, bár 43,5 ezer forintra csökken a havi törlesztőrészletünk, a futamidő nem változik.

Lehetséges azonban az előtörlesztést követően egy szerződésmódosítással szinten tartani a havi törlesztőnket (107,8 ezer forint), amely esetben kevesebb, mint 3 év alatt visszafizethető a hitel. Így alacsonyabb, 177 ezer forint a teljes kamatköltség, a nyereség pedig 1 464 000 forintra nő.

Csak hosszabb távon éri meg

A példában magasabb, 500 ezer forint havi jövedelemmel rendelkező magánbefektetővel számoltunk. Ekkora jövedelem mellett nem okoz gondot még rövidebb távra felvenni a lakásfelújítási hitelt, a túlzott eladósodást megakadályozó szabályozás alapján is lehet akár a jövedelem 40 százaléka, 200 ezer forint a havi törlesztőrészlet.

Így kevesebb, mint 3 év alatt is visszafizethető lenne a 6 milliós hitel, szerződésmódosítással együtt pedig akár 16 hónap alatt is befejeződhet a lakásfelújítási kölcsön törlesztése. A kamatköltség ezekben az esetekben még kedvezőbb, 148 ezer és 124 ezer forint lenne. Igaz, fontos figyelembe venni, hogy nem minden banknál elérhető a lakásfelújítási kölcsön ilyen rövid futamidőre.

Az állampapír-vásárlás esetében viszont nincs lehetőség hasonló rövidítésre, hiszen a rövid futamidejű állampapírok csak alacsonyabb hozammal kecsegtetnek. Az Egyéves Magyar Állampapír hozama 6 milliós befektetésre 150 ezer forint, ami csak 25 ezer forinttal múlja felül a 16 hónap alatt törlesztett hitel költségét.

Kétéves Kincstárjegy esetén az állampapír 334 ezer forintos hozama végül 186 ezres nyereséget jelent (ha a hitel költségeit levonjuk belőle), ami továbbra is tiszta haszon, de meg sem közelíti az 5 éves időtávon megszerezhető 1 383 000 forinttal.

Volt már ilyen

Nem ez az első eset, hogy arbitrázst, azaz az eltérő árazásokat kihasználó biztos hozamot lehet elérni a MÁP Plusz segítségével, ugyanis a babavárót is fel lehet használni erre a célra.

Nemcsak a MÁP Plusz állampapírral lehet arbitrázst elérni 5 éves távon, hanem a Prémium Magyar Állampapírba fektetve is nyereséget biztosíthat a lakásfelújítási hitel. Az 5 éves PMÁP segítségével elért hozam viszont függ az éves inflációtól, így nem tekinthető biztosnak, és csak akkor nyújt nagyobb hozamot a MÁP Plusznál, ha az éves infláció 3,7 százalék felett alakul.