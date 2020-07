Bankkártyás vásárlás: ki fizeti a révészt? - Kezdődik a matekozás

A bankkártyás vásárlás a vásárlóknak ingyen van, a boltosoknak nem. Sok üzlet pont a bankkártyás fizetéshez tartozó költségek miatt nem használ terminált, jövőre viszont muszáj lesz nekik. Kérdés, hogy mennyit kell majd érte fizetniük.

Jövőre már minden online kasszás szolgáltatóhelyen kötelező lesz az elektronikus fizetési lehetőség, ráadásul összeghatártól függetlenül, akár egy forintot is fizethet a bankkártyájával. Ez azt jelenti, hogy több mint 60 ezer helyen jelenik meg a bankkártya-terminál.

Ki fizeti a révészt?

A Blokkk.com kiskereskedelmi szakportál arra kereste a választ, hogy ezek az elfogadóhelyek eddig miért nem tették lehetővé a bankkártyás fizetést. Bár kétségtelenül kényelmes és gyors a kártyás fizetés, ám sok kisebb elfogadóhelynek - például cégnek, boltnak - nem feltétlenül éri meg, hogy ezt biztosítsa a vásárlóinak. Ugyanis nekik fizetniük kell minden elektronikus, bankkártyás vásárlás után. Azaz a vásárlónak ingyen van, a boltosnak viszont pénzébe kerül.

"Ha egy kiflit készpénzzel fizet ki a vásárló, a boltos azonnal megkapja a pénzét. Ha bankkártyával, akkor egy kicsit várnia kell, ameddig a bankja átvezeti a bevételt és költekezhet is belőle, de pénze ilyenkor kevesebb marad. A bank ugyanis levonja a kártyahasználat díját, miközben a két kifli ára egyforma, mindegy, hogy a vásárló hogyan fizet. Ez a kereskedői (kártyaelfogadói) díj" - írja a kiskereskedelmi szakportál.

Miből áll?

A kereskedői díj jellemzően három díjelemből áll össze, ezek

a kereskedői jutalék,

a rendszerdíj (más néven kártyatársasági díj)

és a bankközi jutalék.

Ezeken a címeken kapja meg mindenki a jussát. A fix tarifa a legkevésbé vonzó elem ebben, hiszen minél kisebb a kártyás fizetés értéke, annál rosszabbul jár a kártyás fizetést elfogadó boltos. Egy forint esetében akár legyinthet is egyet, hogy "hagyjuk már", hiszen a fix tarifa ennél nagyobb lehet. Nyilván nem véletlen, hogy amikor a Pénzügyminisztérium 2016 decemberétől olyan bankkártya-elfogadóhely telepítési programot hirdetett meg, vissza nem térítendő támogatást kínálva a bankkártya-elfogadási szolgáltatást nyújtóknak, ahol kikötötte, hogy a kártyás forgalom legfeljebb egy százalékának megfelelő díjat számíthatnak fel a kereskedőknek. Látszatra aprócska aránynak tűnik az az egy százalék, de a boltosoknál, szolgáltatóknál ez is számít.

Ugyanakkor az is tény, hogy a készpénzkezelésének is vannak költségei, a vásárló is mérlegelhet, hogyan fizessen, nyilván a kényelemnek reklámértéke is van, így eddig mindent összevetve lehetett latolgatni, mi éri meg és mi nem. 2021-től ez már nem kérdés.

A GVH egy korábbi tanulmánya rámutatott arra, hogy a legkisebb boltok körében, a falvakban a leginkább jellemző az elfogadó helyek kis száma. A mindennapos gyakorlat is azt mutatja, hogy a kereskedői díj százalékos kulcsa a forgalomhoz igazodik, azaz minél nagyobb a forgalom, a kulcs annál kisebb. És ez megfordítva: minél kisebb egy bolt bankkártyás forgalma, annál nagyobb a százalékos kulcs. Lényeges kérdés lesz, hogy a 2021-től kötelező bankkártya-elfogadást ma még mellőző boltosok, szolgáltatók milyen feltételekkel szembesülnek januártól.