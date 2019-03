Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankkártyások, figyelem: vége a jó világnak a reptéren

A Mastercard Aiport Lounge kirúgja a mezei arany bankkártyásokat az exkluzív váróból - akinek nincs platina kártyája, a jövőben fizetnie kell a szolgáltatásért.

Áprilistól szigorodnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Mastercard Airport Lounge belépési feltételei. A repülőtéren lévő exkluzív várótermet korábban mindenki igénybe vehette, aki arany vagy world típusú bankkártyával rendelkezett, áprilistól azonban komoly szigorítást vezetnek be.

Az arany és world kártyával rendelkezők április 1. és december 31. között egyetlen alkalommal még ingyen bemehetnek a váróterembe, ezt követően viszont már csak 2500 forintos belépővel vehetik igénybe az ottani szolgáltatásokat. 2020-tól már csak térítés ellenében mehetnek be a váróba. Az arany és world bankkártyások egyetlen kísérőt vihetnek csak be 5000 forintért, a két éven felüli gyerekekért is 5000 forintot kell fizetni.

A platinum kártyások továbbra is ingyen használhatják majd a várót. Ilyen bankkártyát azonban általában csak a privátbanki, esetleg a prémium banki ügyfélkörnek ajánlanak fel a bankok. A magas presztízsű kártyák hitelkerete többnyire egymillió forint fölött van, egy átlagos lakossági kliensnek ennyit ritkán engedélyeznek a hitelintézetek.

Az utazási portálok egyébként már évek óta panaszkodnak arra, hogy a reptéri luxusváró színvonala folyamatosan romlik, főleg amióta a fapados gépek utasai ott tankolnak fel az utazásra, hogy ne kelljen a repülőn pénzért megvásárolni az enni- és innivalót.

