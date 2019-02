Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankkártyával adnak csak igazán borravalót a magyarok

Mintegy 7-8 százalékkal növelheti a bevételt a kártyás fizetés a vendéglátóhelyeken, főként a gyorsabb és zökkenőmentes kiszolgálás miatt. Ráadásul a borravalót sem befolyásolja már a bankkártyás fizetés: a legtöbb fogyasztó a kiszolgálás minősége alapján dönt, és ha megfelelő a fizetési rendszer, a vásárlók 54 százaléka is ad legalább 5 százalék borravalót - írja közleményében a HelloPay.

A kormány és a Magyar Nemzeti Bank összes kísérlete eddig rendre kudarcot vallott, hogy csökkenjen a forgalomban lévő készpénzmennyisége, amely novemberben csaknem 4500 milliárd forintos összeget ért el. Így több mint 17 százalékkal nőtt a lakosságnál készpénz mennyisége.

Viszont látszódnak jelek arra, hogy megfelelő környezetben a magyarok is hajlandók elengedni a készpénzt és bankkártyára váltani: a vendéglátó és fesztivál szektorra szabott kártyás fizetési rendszer, a HelloPay adatai szerint a felhasználók még borravalót is szívesen adnak elektromos fizetési módszerekkel. A szolgáltatás lényege, hogy egy kártyás terminálon a felhasználók akár egyetlen érintéssel is fizethetnek, ha pedig elégedettek a szolgáltatással, akkor beállíthatják, hogy 5, 10, 15 vagy akár 20 százalék borravalót adjanak.

A rendszer 2016-ban debütált, és azóta több mint 85 készpénzmentes rendezvényen, valamint közel száz fővárosi szórakozóhelyen alkalmazták. Tapasztalataik szerint 2018-ban a vendéglátó szektorba kihelyezett speciális terminálokon közel megduplázódott a bankkártya forgalom, a fizetést megkönnyítő rendszerek iránt pedig egyre növekvő a fogyasztói igény. 2018-ban a vendéglátó szektorban 2542 forintos, a fesztiválokon 2012 forintos volt a bankkártyás vásárlások átlaga HelloPay terminálokon - közölte a cég, mely szerint 2018-ban több mint 1,2 millió fizetési tranzakciónál adtak borravalót a terminálokon, ez pedig azt jelenti, hogy a vásárlások 54 százalékánál adtak legalább 5 százalék borravalót.

"Az alapvető készpénz mentesítési szolgáltatások mellett egyre nagyobb igény van a hozzáadott értékekre. Ez egy alapvetően innovatív terület, ahol gyorsan kell reagálni a piaci elvárásokra. A real time forgalmi adatokat biztosító rendszerünkkel például már a rendezvények ideje alatt nyomon követhető a pultok forgalma vagy akár az átlagos kosárérték változása is. A POS terminál és pincérrendszer integrációja pedig tovább tudja gyorsítani a kiszolgálást (tapasztalataink alapján mintegy 8-12 százalékkal) illetve minimalizálja a hibázási lehetőséget a kiszolgáló személyzet részéről." - idézik Büttl Krisztián, a HelloPay Zrt vezérigazgatóját a közleményben.