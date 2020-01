Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankszámlája van? Ennek a hírnek nagyon fog örülni

Hiába kötik az ebet a karóhoz a bankok, hogy töröljék el a tranzakciós illetéket, ha korlátlan ingyenes átutalásokat szeretne a jegybank. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanakkor nem enged: kifejezetten elvárja a hazai bankoktól a mindenki számára elérhető, korlátlan számú ingyenes utalást tartalmazó számlacsomagokat.

Március 2-án indul az azonnali fizetés Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy 10 millió forint alatt minden átutalás 5 másodpercen belül célba ér majd, ráadásul nincs szükség még a számlaszám ismeretére sem, ha a banki ügyfél másodlagos azonosítókat (telefonszám, adóazonosító, adószám, email) kapcsolt a számlájához. A program sikerre lenne ítélve, ha nem lenne egy hátránya: a hazai bankoknál sokba kerülnek az átutalások.

A jegybank már az eredetileg tavaly júliusra tervezett indulás előtt számos publikációt megjelentetett arról, hogy drágák a magyar számlacsomagok, főleg azért, mert a hitelintézetek minden egyes tranzakciót díjjal terhelnek. A bankok azzal indokolják mindezt, hogy nekik is fizetniük kell ezek után tranzakciós illetéket, amely az elektronikus tranzakciós esetében 0,3 százalék, maximum 6 ezer forint.

Csak az elitnek kínálják

A jegybank olyan számlacsomagokat várna el, amelyek korlátlan számú ingyenes átutalást tartalmaznak, és az alapdíjuk sem magas. Ahogy azonban lapunk néhány napja megírta, a bankok csupán az üzletszabályzatuk átírásával készülnek a nagy napra, korlátlan számú és összegű átutalást tartalmazó bankszámlacsomag pedig csak kevés banknál van, ezek többsége ráadásul gazdaságosan csak jóval az átlag fölötti, magas jövedelem vagy pedig sok millió forintos megtakarítás mellett érhető el. Ha az ügyfelek nem teljesítik a szigorú feltételeket, drága lesz a bankszámlájuk.

A cikkre néhány óra múlva a Magyar Bankszövetség reagált, a távirati irodához eljuttatott közleményükben arról írtak, akkor tudják ingyenessé tenni az átutalásokat, ha eltörlik a tranzakciós illetéket, és az ingyenes készpénzfelvétel terhét is leveszik a szektorról. A havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forintig járó ingyenes készpénzfelvétel után ugyanis a hitelintézeteknek be kell fizetniük az állam számára a 0,6 százalékos közterhet annak ellenére, hogy bevételük ezeken az ATM-s készpénzfelvételeken nem keletkezik.

Az MNB nem enged

A jegybank azonban nem enged a bankszektornak. Bartha Lajos, az MNB Pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója és Varga Lóránt, a Pénzügyi infrastruktúra és pénzforgalom fejlesztési főosztály vezetője mai tanulmányában arról ír az azonnali fizetés bevezetése után megszűnik az átutalások készpénzzel szembeni korlátozott alkalmazhatósága. Ezután a személyek közötti pénzküldés akár számlafizetés, akár kiskereskedelmi vásárlás során használható lesz. Az új szolgáltatás viszont a fogyasztók szempontjából nem lesz kellően versenyképes a készpénzes és kártyás fizetésekkel, amennyiben marad a jelenlegi árazás.

Az MNB 2018-ban részletesen felmérte a hazai bankok lakossági pénzforgalmi szolgáltatásainak árazását nemzetközi összehasonlításban. A vizsgálat megállapította, hogy a hazai bankok drágák, az általuk alkalmazott díjak az adott ország bérszínvonalához viszonyítva (és egyes esetekben abszolút értékben is) még a kapcsolódó illetékterheket levonva is jellemzően magasabbak, mint a többi európai országban. Míg Nyugat-Európában rendkívül elterjedt a csomagárazás, amikor a fogyasztóknak nem kell az egyes átutalások után külön díjat fizetniük, addig Magyarországon az egyes átutalásokat külön díjak terhelik.

A jegybank szakértői szerint a hazai pénzforgalmi fordulat eléréséhez alapvetően már csak egy tényező kell. Az új technológiában rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználása, és az új elektronikus fizetési megoldások széleskörű használata érdekében szükség van a hazai bankok rendkívül drága árazásának újragondolására. Ezt megerősíti többek között az Európai Központi Bank vonatkozó tanulmánya is, amely a lengyel azonnali fizetési rendszer alacsony kihasználtságát a magas díjakra vezeti vissza, szemben például az ingyenesen elérhető - és ennek megfelelően széles körben használt - angol, dán, vagy svéd rendszerrel.

Ingyenes csomagok kellenek

A drága hazai átutalási szolgáltatás, a tranzakciónként kiszabott díjak, mind azt eredményezik, hogy a magyar fogyasztók nem fogják széles körben használni az új innovatív fizetési szolgáltatást. Mindez annak ellenére van így, hogy a hazai bankoknak is elemi érdekük lenne a fordulat. A megjelenő egyre újabb fintech-szereplők ugyanis jellemzően ingyenes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek, és várhatóan már rövidtávon is tovább erősödik majd a verseny. A bankoknak ügyfeleik megtartásában, az ügyfélkapcsolatok erősítésében is rendkívül lényeges lehet, ha kényelmes és olcsó, a mindennapokban gyakran használt fizetési szolgáltatásokat nyújtanak.

Az MNB elvárása ezért az, hogy a bankkártyáknál már jelenleg is alkalmazott szerkezethez hasonlóan a hazai bankoknál az átutalási tranzakciókat ne terheljék külön díjak. (A bankkártyás vásárlást nem terheli tranzakciónként illeték, bankkártyánként fizetnek a bankok egy fix összeget.) Mindezt alacsony, mindenki számára elérhető számlavezetési díjak mellett kell megtenni, tekintettel a hazai bankok már jelenleg is fennálló drága árazására. Minden banknak nyújtania kell tehát olyan bárki által igénybe vehető lakossági számlacsomagot, amely alacsony számlavezetési díj mellett lehetővé teszi korlátlan számú átutalás indítását. Ennek megvalósítását az MNB kiemelt prioritásként kezeli és minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazni fog a cél elérése érdekében.