Bankszámlája van? Több sebből véreznek az új csomagok

Több bank is elindította új számlacsomagját az azonnali fizetés miatt. A jegybank csomag árazású termékeket szeretne, a bankok pedig a tranzakciós illeték eltörlését ezért cserébe. Egyelőre köztes megoldások érhetők el a piacon.

Többé-kevésbé behódoltak a bankok a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) a jelek szerint. Az azonnali fizetés március 2-i indulására készülve mégis elindultak több hitelintézetnél a csomag alapú bankszámlák, amelyek fix havidíjért kínálnak átutalásokat korlátlanul vagy viszonylag magas összeghatárig. Az igazi Kánaánra, ahol minden elektronikus tranzakció alacsony bankszámlavezetési díj mellett ingyenes, még várni kell, a bankok valószínűleg csak a lakossági elektronikus tranzakcióra kivetett illeték eltörlése után hoznának létre ilyen számlacsomagokat.

UniCredit: csak mobilon ingyenes

Kisebb, előremutató lépések viszont már vannak. Az UniCredit például kifejezetten az azonnali fizetésre készülve hozta létre az új konstrukcióját. A február közepe óta elérhető Mobil Aktív számlacsomagot választó ügyfelek korlátlan számban indíthatnak díjmentesen mobilalkalmazási szolgáltatásban belföldi forintátutalásokat, emellett díjmentesek a rendszeres forintátutalások és a csoportos beszedések is.

Fontos tudni, hogy csak a mobilbankból indított utalások ingyenesek, a többi tranzakcióért, például az internetbankból indított ügyletekért már fizetni kell. Az új számlacsomag havi díja a bankszámlára érkező jóváírásoktól függ, 300 ezer forintos jövedelem fölött csak 249 forint havonta, 150-300 ezer forintig 449, 75-150 ezer forint között 999 forint. Akinek ennél is kevesebb pénz kerül a számlájára 1799 forint a havidíj.

Félmilliós limit vagy drága bankkártya

Az Erste Bank is csomagdíjas termékkel készült a bankszektor történetében mérföldkőnek tartott azonnali fizetés indulására. A hitelintézet "Szabadon" néven futó új csomagjában fix havidíj megfizetése mellett ingyenesek a netbankon és a mobilbankon keresztül indított eseti és rendszeres átutalások, csoportos megbízások havonta 500 ezer forintig. A legtöbb ügyfélnek ez elég, de aki egy autót vesz használtan, az már nem fog beleférni a limitbe. Aki májusig igényli a számlacsomagot, havi 690 forintos számlavezetési díjért kapja mindezt, aki később, annak a havidíj 990 forint lesz. További feltétele a kedvezményes havidíjnak, hogy legalább 100 ezer forint érkezzék a számlára, és elektronikus formában kérje az ügyfél a számlakivonatokat.

A Budapest Bank is március 2-n indította el az új számlacsomagot Enter néven. Ez 990 forintos havidíjtól érhető el, ha elektronikus számlakivonatot igényel az ügyfél, és havonta legalább 30 ezer forintért vásárol bankkártyával. További feltétel, hogy a számlacsomaghoz bankkártyát, Mobilbank Plusz szolgáltatást és folyószámlahitelt is igényeljen az ügyfél. Ha mindez megvan, akkor ingyenesek az eseti átutalások és a közüzemi megbízások is.

Több apró szépséghibája is van a csomagnak. A hozzá kapcsolódó bankkártya éves díja magasabb, mint a többi számlacsomagnál, a Mobilbank Plusz szolgáltatás pedig csak fél évig ingyenes, utána 516 forintra ugrik havonta, az állandó megbízásokért továbbra is fizetni kell. A folyószámlahitelt nem érdemes kihasználni a számlacsomag mellé. Nemcsak a kamata magas, de mínuszba kerül az egyenleg, a számlavezetési díj is emelkedik.

Még csak tervek vannak

Több hitelintézet még gondolkozik, milyen számlacsomaggal álljon elő annak érdekében, hogy ügyfelei átszokjanak a készpénzhasználatról az azonnali utalásra. "2018 óta gondolkoznak a piac banki szereplői az MNB-vel együtt, hogy hogy lehetne kivitelezni egy, a nyugati piacra is jellemző csomag alapú árazást, ami támogatja az azonnali fizetés rendszer céljának a megvalósítását, azaz a készpénzes forgalom csökkentését, ezen keresztül a gazdaság további fehérítését. Jelenleg a Takarékbank is ezen a megoldáson dolgozik" - nyilatkozták a Napi.hu-nak. Az MKB Bank szintén az MNB vonatkozó iránymutatásai alapján tervez új számlacsomagot, amelyet várhatóan még az idén tavasszal bevezetnek.

Több hitelintézet azonban egyelőre kivár az újítással. Az OTP a régi számlacsomagokat nyújtja, ezek között vannak olyanok, amelyek viszonylag alacsony havidíj mellett egy megadott összeghatárig - havonta 250 ezer forint - korlátlan számban biztosítják az ingyenes átutalásokat. A CIB-nek olyan lakossági számlacsomagja van, amelynél a számlavezetési díj 0 forint, de csak a 20 ezer forint alatti elektronikus csatornánk indított tranzakciók ingyenesek. Ezek után nem kell a banknak tranzakciós illetéket fizetnie.

A Raiffeisennél figyelik a piacot, de nincsenek új számlák. A meglévő kínálatban vannak olyan számlacsomagok, amelyeknél díj és illetékmentesen utalhatnak online csatornán keresztül az ügyfelek korlátlan számban és összegben, ezek azonban csak a prémium ügyfélkör számára elérhetőek. A K&H Bank sem változtatott a korábbi árazási rendszeren, a megfelelő számlacsomagokban lévő, korlátozott számú ingyenes utalásokkal kell beérniük az ügyfeleknek.