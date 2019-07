Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bankszámlák: ügyfelek tízezrei rohamoztak a határidő miatt

A hitelintézetek ügyfelei az eredeti határidő végére nagyrészt azonosították magukat. A számláikat aktívan használók nagy része felkereste a bankját, a cégek többsége is így tett.

A kormány október 31-ig meghosszabbította azt a határidőt, ameddig a pénzügyi intézmények kliensei azonosíthatták magukat. A hitelintézetek beszámolói szerint viszont a június végi számlazárolásokkal riogató kampány olyan jól sikerült, hogy a kliensek nagy része az eredeti határidő előtt felkereste a bankokat az okmányaival.

Nagy volt a hajrá

A Magyar Bankszövetség június elején még arról számolt be, hogy kétmillió körül van az azonosítatlan banki ügyfelek száma. Ez a körülbelül 10,6 millió bankszámlás kliens ötödét jelentette. A bankok által felkeresett ügyfelek az utolsó napokban nagyot hajráztak. Az Erste Bank június utolsó hetében lapunknak már úgy nyilatkozott, hogy az előzetes tervezésnek, ügyfélkezelésnek és a célirányos kommunikációnak köszönhetően elenyésző az újraazonosítatlan ügyfelek száma.

Az MKB-nál is azt tapasztalták, hogy az eredetileg tervezett június 26-i határidő közeledtével az ügyfelek egyre nagyobb számban tettek eleget adategyeztetési kötelezettségüknek. A határidő eltolásáról szóló törvényjavaslat hatályba lépése után ismét tájékoztatják az ügyfeleket, és továbbra is arra biztatják őket, ne hagyják az utolsó napokra az adategyeztetést. A Budapest Banknál is kígyóztak a sorok a múlt héten, az aktív ügyfelek körében az újraazonosítást elvégzők aránya 85 százalék fölé ért. A maradék 15 százalékot pedig újra megkeresi a hitelintézet.

A cégeknél magasabb az arány

A CIB Banknál az aktív magánszemély ügyfelek 11 százaléka nem tett még eleget az adategyeztetési kötelezettségnek, de azoknál az ügyfeleknél, akik legalább havi rendszerességgel bonyolítanak le tranzakciókat, ez az arány csupán mintegy 3 százalék. A céges rendelkezők esetében az arány magasabb, 20 százalék, viszont azon céges ügyfelek aránya, ahol egyetlen rendelkező sem azonosította még magát, jelenleg 5,5 százalék, tehát a cégek csaknem 95 százalékánál legalább egy tulajdonos vagy vezető hozzáfér majd a számlához. A többi, eddig nem rendelkező céges vezetőt továbbra is folyamatosan keresi majd a bank.

A K&H-nál is felpörgött a folyamat a múlt hét közepére. A határidő végére nagyságrendileg az ügyfelek 2-3 százaléka nem végezte még el az adategyeztetést. Ők újabb értesítéseket kapnak majd minden olyan elérhetőségükön, amelyet a bank ismer beleértve az ATM-eket és a közösségi médiát is.

Nem kell mindenkinek

Magyarországon a bankok jelenleg több mint 10,6 millió pénzforgalmi számlát vezetnek, ezek közül nem mindegyik tulajdonosi adata szorult frissítésre vagy kiegészítésre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok alapján.

A lakossági ügyfelek közül csak azoknak kell bemenniük a bankba, akik a bankkapcsolatukat 2017 júniusa előtt létesítették, és a pénzügyi intézmény még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló érvényes okmányaik másolatával, esetleg változás következett be személyi adataikban, illetve kiemelt közszereplőnek minősülnek.

A jogi személynek minősülő vállalati és egyéb szervezeti ügyfelek esetében a szolgáltatóknak új adatokat kell rögzíteniük, ezért szükséges a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozatok újbóli beszerzése, valamint a kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkozattétel.

Lehet interneten is

Az adatok megadására jellemzően többféle csatorna is rendelkezésre áll: a személyes bankfióki ügyintézés mellett több hitelintézetnél is lehetőség van a hiányzó dokumentumok postai vagy e-mailes beküldésére, de van, ahol elérhető az élő videóbanki vagy netbanki úton végrehajtott azonosítás és adatszolgáltatás is.

A lehetőségekről a szolgáltatók honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain érdemes tájékozódni, de a Napi.hu is írt erről. Azok az ügyfelek tehát, akik külföldön laknak, vagy egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a személyes banki ügyintézést is el tudják végezni akár otthonról is az azonosítást.