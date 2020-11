Bankszámlát vagy hitelt szeretne? Ezeknél a bankoknál igényelheti online

Folyószámlát sok banknál lehet nyitni online, de csak a lakossági ügyfelek számára. A hitelek közül a személyi kölcsön érhető el több helyen teljesen digitálisan. A lakáshitel miatt viszont biztosan be kell menni a bankfiókba legalább egyszer, és a vállalati ügyfelek is elakadnak, ha csupán elektronikus csatornákon szeretnének új bankszámlához, hitelhez jutni.

Életbe lépett a kijárási korlátozás Magyarországon. A lakosságot arra kérik, ha nem muszáj, ne hagyja el az otthonát csak a legszükségesebb esetben. A Napi.hu megkérdezte a bankokat, melyek azok az ügyek, amelyek miatt nem kell elindulni a fiókokba, online is lehetséges az ügyintézés.

Bankszámlát lehet nyitni, csak hordozni nem

Több banknál is működik már teljeskörűen az online számlanyitás. A Budapest Banknál tavaly nyár óta elérhető ez, és a bevezetés óta folyamatosan növekszik az online folyamatban nyíló számlák száma is, de a számlanyitások többsége még mindig a fiókhálózatban történik.

Az MKB Banknál 2017 óta elérhető az online (videochates) számlanyitás, az idei éveben eddig közel 600 ügyfél élt a lehetőséggel. A relatív alacsony szám elsődleges oka, hogy a hatályos jogszabályok szerint az egyszerűsített bankváltás lehetősége továbbra is csak aláírás megadásával, papíralapú ügyintézéssel érhető el, így aki nem csupán egy számlát szeretne nyitni, hanem bankkapcsolatot átmozgatni, annak az online számlanyitás önmagában nem jelent teljes értékű megoldást.

A CIB Banknál is lehet teljesen online folyamatban számlát nyitni, erre kétféle megoldást is kínálnak. Közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítással (videóbankár segítségével) a bank saját honlapján, vagy közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítással (élő videóazonosítás nélkül, szelfi videó rögzítésével) a Bankmonitor.hu oldalán keresztül. A CIB-nél a számlanyitások 40 százaléka ma már online történik.

Az OTP-nél is nyithatnak számlát olyan ügyfelek online, akik még nem rendelkeznek OTP-s számlával bank honlapján, a videóbankon keresztül. A K&H-nál szintén van ilyen lehetőség, de csak az ügyfelek 30 százaléka fejezi be online a számlanyitási folyamatot. A tőzsdére készülő Gránit Banknál többféle módon is nyithatnak az ügyfelek online számlát. A klasszikus videóchates változat már több mint három éve él, ezt később a mobilbankra is kiterjesztették, nemrég pedig bevezették a szelfis számlanyitási lehetőséget a mobil applikációban. Aki ezt választja, az a banki ügyintézővel való videóchat, tehát élő videóazonosítás nélkül, akár éjszaka is nyithat teljes értékű bankszámlát az iOS és Android eszközökön a mobilbankos alkalmazásban. A megkapott bankkártyát pedig azonnal használhatja az ügyfél, ha beviszi az adatait a mobilfizetési applikációiba.

Vannak olyan hitelintézetek, amelyeknél azonban a számlanyitáshoz még mindig be kell menni a bankfiókba. A Raiffeisennél például a számlanyitás online elindítható, a teljeskörű igénylésről azt mondták, hogy hamarosan elérhető lesz. Az UniCredit is dolgozik azon, hogy teljesen digitalizálttá válhasson a bankszámlanyitás.

Személyi hitel: ideje összekapniuk magukat a bankoknak

A személyi hiteleknél jövőre kardinális kérdéssé válik az online igényelhetőség. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ugyanis bevezeti a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönöket, amelyeknél alapfeltétel, hogy teljesen online úton le lehessen bonyolítani az igénylést a bankfiók felkeresése nélkül. Több hitelintézet is készül már a bevezetésére, ahol viszont eddig nem oldották meg az online igénylést, ott valószínűleg ennek a megvalósítása jelenti majd a legnagyobb kihívást.

A minősített fogyasztóbarát személyi hitel felgyorsíthatja a digitális hiteligénylés bevezetését, de már most is több banknál létezik ilyen megoldás. A Budapest Bank bő egy évvel ezelőtt, 2019. szeptember végén indította el az online áruhitel szolgáltatását, azóta az ügyfelei már nem csak a bank fizikai üzlettel rendelkező partnereinknél, hanem egyes webshopokban is választhatják ezt a fizetési lehetőséget. A személyi kölcsönnél a teljes online személyi kölcsön igénylési lehetőség még nem érhető el, de telefonon keresztül, fióki ügyintézés nélkül tudnak személyi kölcsönt igényelni a bank lakossági fizetési számlával rendelkező ügyfelei, továbbá azon ügyfelek, akiknek van a banknál hiteltermékük és olyan más magyarországi pénzintézetnél fennálló lakossági fizetési számlájuk, amelyre a Budapest Bank korábban már folyósított részükre személyi kölcsönt.

Az MKB Banknál jelenleg fedezetlen termékek esetén elérhető az online hiteligénylés, de kizárólag meglévő ügyfelek számára, applikáción keresztül. A bank "nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a teljesen online igényelhető személyi kölcsön elérhető legyen minden ügyfél számára akkor is, ha nem vezet számlát a banknál" - közölték. A lehetőség bevezetése a közeljövőben várható.

A CIB-nél a meglévő ügyfelek már 2017 óta tudnak a mobilalkalmazáson keresztül teljesen online folyamatban személyi kölcsönt felvenni, a bank számításai szerint akár 7 perc alatt. 2020 szeptemberétől az ajánlattal nem rendelkező ügyfelek számára is lehetőség nyílt személyi kölcsön felvételére anélkül, hogy be kelljen menniük a fiókba: egy telefonos előminősítést követően a CIB Bank Mobilalkalmazás segítségével juthatnak el az igénylési folyamat végig. Az új ügyfelek 2018 óta a honlapon is tudnak hitelt igényelni. A szolgáltatás népszerű, a személyikölcsön-igénylések 30 százaléka már online történik a CIB-nél.

Az OTP-be se kell senkinek bemennie személyesen, ha személyi hitelt szeretne. A hét minden napján, napi 24 órában igényelhető online a személyi hitel, ami egyre kelendőbb. Az OTP 2020 első hat hónapjában összegben csaknem másfélszer annyi online személyi kölcsönt folyósított, mint 2019 első felében. A bank átlagosan egy óra alatt folyósította az online igényelt összegeket az ügyfelek számára. Tavaly augusztus óta áruhitelt is lehet online igényelni a bankkal szerződésben lévő webáruházban vásárolt termékekre, a kölcsönt azok is megkaphatják, akik nem OTP-s ügyfelek.

A K&H Banknál tavaly óta van lehetőség 100 százalékig online igényelni a személyi kölcsönt, azóta már az igénylések fele ezen az úton érkezik. 2020-ban már több, mint 7000 így igénylőnek folyósítottak ilyen kölcsönt összesen 10 milliárd forint értékben. A Gránit Bank is élen jár a fejlesztésekben, de személyi kölcsönt nem nyújt. A Babaváró hitelt viszont online igényelheti náluk bárki.

Vannak félmegoldások is a piacon. Egyes bankoknál online el lehet indítani a folyamatot, de a szerződéskötés végül a bankfiókban történik meg. Az Unicreditnél kicsit hibrid megoldást találtak ki: el lehet indítani online a folyamatot, de nem kell bemenni a fiókba, ők is kimennek az ügyfélhez a folyamat végén, ha kéri.

Lakáshitel teljesen online még nincs

Lakáshitel sehol sincs teljesen online, de a folyamatot jó néhány banknál el lehet indítani az interneten keresztül. Hogy meddig jut el az ügyfél, a bankonként változik. A Budapest Banknál a honlapon keresztül jelenleg csak kalkuláció elvégzésére van lehetőség, illetve kérhet az illető visszahívást, de az igénylést csak a bankfiókban lehet beadni. Az MKB Banknál tovább jut az ügyfél, a dokumentációs csomagot be lehet nyújtani online, de a hiteligénylés véglegesítése csak a hiteltanácsadókon keresztül, személyesen történik meg.

A CIB-nél dolgoznak az új folyamat kidolgozásán. Eddig az ügyfelek átlagosan négy alkalommal mentek be a fiókba egy lakáshitel miatt ügyet intézni, ha kész lesz új szolgáltatás, egyszer is elég lesz, akkor, amikor aláírják a szerződést. Addig az internetbankok videókapcsolaton keresztül segítenek nekik. Arra viszont nincs meg a jogszabályi lehetőség, hogy a lakáshitel-igénylést is teljesen online-ná tegye a bank.

Ami a CIB-nél még csak terv, az OTP-nél már megvalósult. Idén júniusban bevezette a bank az e-LAK szolgáltatást, amelynek köszönhetően az ügyfeleik már otthonról is intézhetik az ingatlanfedezetű lakáshitel igénylés teljes folyamatát a termék kiválasztásától kezdve a szükséges dokumentumok, igazolások benyújtásán át, egészen a hitelszerződés megkötéséig. Csak az utolsó fázisban, a szerződéskötéskor van szükség arra, hogy személyesen is megjelenjenek a bankfiókban. Ugyanez a helyzet a K&H-nál is, a folyamat végén be kell menni személyesen aláírni a kölcsönt, erre törvényi kötelezettség van.

A Raiffeisennél a jelzáloghitel-igénylés online felületen, vagy videóbankon keresztül elindítható, de fióki megjelenésre is szükség van. A bank megjegyezte: a jelzáloghiteligénylés összetett folyamat, közjegyző, ügyvéd, értékbecslő, esetleg más adóstársak részvételével, de igyekeznek minél több folyamati lépést online csatornán is elérhetővé tenni.

A cégeknél szűkebb a paletta

A vállalati ügyfelek a lakosságiaknál kevesebb szolgáltatást igényelhetnek személyes jelenlét nélkül. A Raiffeisen az egyik kivétel, náluk a kisvállalatok online is nyithatnak bankszámlát. A bankok többségénél azonban ez még nem lehetséges. A másik A Gránit Bank, ahol az NHP Hajrá hitelt igényelhetik a cégek az interneten keresztül

A Budapest Banknál csak a megújuló, rulírozó jellegű hitelek folyósításra és törlesztésre van lehetőség online folyamat keretében. Emellett a meglévő ügyfeleknek megengedik, hogy meglévő, minősített elektronikus aláírásukat használják a hitelszerződések aláírására.

Az egyik vezető vállalati banknál, az MKB-nál sem tudnak számlát nyitni a vállalati ügyfelek, de a kisvállalati ügyfélkör számára már dolgoznak azon, hogy biztosítani tudják az online számlanyitást. Mivel a vállalati ügyfélkör számára különös jelentősége van a személyes kapcsolattartásnak, a fejlesztések során is olyan megoldásokat keresnek, amelynél megmarad a szakértői tanácsadás az online térben is.

A CIB-nél is napirenden van az online számlanyitás lehetőségének kialakítása a vállalati ügyfélkör részére is. A lakossági fejlesztésekkel előrébb járnak, de a vállalati ügyfélkör számára is folyamatosan vezetik be az új szolgáltatásokat. Van már online hitelbírálati felület, és kisvállalkozói hitelajánlat-készítő platform is. A bank honlapjára ellátogató ügyfél az adószámát, nevét, elérhetőségét megadva, néhány perc alatt megtudhatja, hitelképes-e, és mennyi hitelt kaphat. A kisvállalati ügyfélkör számára hamarosan elérhető lesz az online csatornán keresztüli hitelajánlat-nyújtás is.

Vállalkozások számára online számlanyitás az OTP-nél sincs, de el lehet indítani a folyamatot az interneten, magát a szerződést viszont a fiókban kell aláírni. Több más versenytársához hasonlóan a hiteltermékek esetében is igyekeznek bevezetni a jelenlegi hagyományos helyett az online igénylést a vállalati ügyfélkör számára is. A K&H-nál sincs online számlanyitási lehetőség, és hitet sem tudnak az interneten igényelni a cégek, a meglévő ügyfelek viszont kaphatnak az internetbankban előmínősítéssel megállapított hitelajánlatot. Ha érdekli őket a lehetőség, kérhetnek visszahívást.