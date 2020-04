Bármit meg lehet tenni a dolgozókkal a rendkívüli helyzet miatt - rengeteg a panasz

Dőlnek a panaszos levelek a 24.hu szerkesztőségéhez arról, hogy a dolgozók milyen kedvezőtlen változásokat tapasztalnak a munkahelyükön mostanság: fizetéscsökkentés, a szabadság beáldozása vagy éppen folyamatos hétvégi munka. A leírásokból az derül ki, akár nehéz helyzetbe került egy cég, akár fuldoklik a megrendelésekben, a dolgozóknak az az érzése: a rendkívüli helyzetben bármit meg lehet velük tenni.

A dunaújvárosi acélműnél, a Dunaferrnél a dolgozók 70 százaléka a termelésben dolgozik, náluk szó sem lehet otthoni munkavégzésről, de az adminisztratív munkakörökben kérhetik a home office-t. Ezekkel a feltételekkel:

az otthoni munkavégzésben a heti 5 napos munkahetet 3 napra csökkentették,

a maradék napokra szabadságot kell kivenni, fizetettet vagy fizetés nélkülit.

A szabadnapokon nem kell dolgozniuk az otthon maradóknak, viszont aki fizetés nélküli szabadságon van, annak fizetnie kell maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot, napi 257 forintot. A dolgozók nehezményezik, hogy a szabadságukból is be kell áldozni, ha otthonról dolgoznának. Az üzemi tanács pedig azt, hogy nem egyeztettek velük előzetesen erről a rendelkezésről.

A Dunaferr a portál megkeresésére közölte, az otthoni munkavégzés nem kötelező, csupán lehetőség, amit munkavállalói kérésre vezettek be. A munkáltató leszögezte, a törvénynek megfelelően jártak el, hiszen a dolgozó csak évi hét nap szabadságról rendelkezhet, a többi a munkáltató hatásköre.

Bármennyire sérelmezik a megoldást a dolgozók, munkajogilag nincs kivetnivaló az acélműnél alkalmazott módszerben. Ráadásul a veszélyhelyzet alatt a Munka Törvénykönyvétől eltérő megállapodást is köthet a munkaidő-beosztásról a munkáltató a dolgozó beleegyezésével. (Ez az a módosító, amelyet nemrég Orbán Viktor lengetett be Facebook-nyilatkozatában.)

Három műszak mellett még hétvégén is kell dolgozni

Egy kisgyermekes édesanya azt panaszolta, hogy az állandó három műszak mellett már hétvégente is egy-egy napot dolgozniuk kell a Coloplast Hungary Kft.-nél. Miközben a gyerekek is otthon vannak, a háztartást is el kell látni, és aggódnak amiatt is, hogy tömött buszokon kell bejárniuk a járvány kellős közepén a munkahelyre. A 24.hu olvasója azt állította, nyilatkozatot íratnak alá a hétvégi munkavégzésről, és aki nem vállalja, azt felmondással fenyegetik. Megkerestük a céget, ahol azt válaszolták, utánanéznek a dolognak, és ha így van, intézkedni fognak.

Igaz, hogy a Munka Törvénykönyve fő szabálya szerint a heti munkaidő nem lehet több 48 óránál, de több műszakos munkarendben is el lehet rendelni vasárnapi munkavégzést, azzal, hogy a munkaidő-beosztást egy héttel előbb közölni kell a dolgozóval, csakhogy a veszélyhelyzet miatt ettől is el lehet tekinteni. A heti pihenőnapokat, illetve a minimális napi és heti pihenőidőket azonban ekkor is kell biztosítani.

Az új szabályok szerint ugyan el lehet térni a Munka Törvénykönyvétől a munkaidő-beosztásnál, de, ha a munkavállaló nem járul hozzá, hogy heti pihenőnapján vagy heti pihenőidejében dolgozzon (és a kollektív szerződés sem rendelkezik erről), akkor a munkáltató jogtalanul járhat el.