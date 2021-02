A sült és panírozott csirke húzhatja ki a válságból a baromfiipart (interjú)

Felgyorsította a koronavírus-járvány a fogyasztói szokások és az értékesítési lánc átalakulását a baromfiiparban, és bár a szektorban így is sok a bizonytalanság, még kedvezően is kijöhet az iparág a válságból. Az európai baromfi- és élelmiszeripar egyik meghatározó szereplőjével, a Tranzit Csoport vezérigazgatójával, Szabó Ákossal beszélgettünk.

- Amikor önöket az európai baromfiipar nagyágyújaként tartják számon a szakmai körök, valójában mekkora cégcsoportra hivatkozva teszik ezt?

- A Tranzit Csoport évi kétmillió libát, 10 millió kacsát és 15 millió csirkét dolgoz fel. Több mint 60 állattartó telepet működtetünk, van két vágóüzemünk, három tovább feldolgozó üzemünk, két takarmánykeverőnk és van saját keltetőnk is. A cégcsoport 1800 alkalmazottal dolgozik, az éves árbevételük 70-75 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy több mint 5 milliárd forint adót fizetünk be évente a költségvetésbe. Olyan nagyok vagyunk ezen a piacon, hogy jószerével a világ összes országába szállítunk.

- Ahhoz biztosan elég alaposan ismeri a teljes európai baromfiszektort, hogy beavasson: milyen hatással volt a piacra a Covid-19.

- A koronavírus-járvány hatással van a világ és Európa összes iparágára. A baromfi- és az élelmiszeripart viszont az átlagosnál valamivel kevésbé hátrányosan érintette eddig. De, ha a vendéglátás vagy a turizmus problémáihoz a miénk aligha mérhető is, azért vannak problémák. A baromfit alapvetően két csatornán értékesítjük: ezek a kiskereskedelem és a vendéglátás (HORECA). A vendéglátás számunkra is elesett. Ez azt jelenti, hogy míg a járvány előtt Európában 60 százalék volt a kiskereskedelem és 40 százalék a HORECA-szektor részesedése, utóbbi szinte a nullára esett vissza. És ennek csak a felét képes egyelőre kompenzálni a megélénkült kiskereskedelmi forgalom.

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy jelenleg ebben a szektorban, kifejezetten a járvány miatt mintegy ötödével többet termel Európa, ami úgy 10 százalékos áresést generált. Leginkább a nyers, feldolgozatlan, elsődleges termékek árai zuhantak, miközben a másik oldalon az elmúlt 14 év legnagyobb takarmányár robbanása zajlott le.



fotó: Tranzit Szabó Ákos, a Tranzit Csoport vezérigazgatójafotó: Tranzit

- Mozdulatlannak nem nevezném a helyzetet, de ha ilyen nagy változások, súlyponteltolódások történnek, lehet-e látni, hogy merre van a jó út, amerre haladniuk kéne?

- Van némi bizonytalanság, mert nem csak az kérdéses, hogy mikor nyithatnak ki újra a vendéglátóhelyek, hanem hogy ki fog egyáltalán újranyitni. Az sem látható előre, hogy milyen ütemben és mértékben fog beindulni és felpörögni tudni a szektor. Ezek meghatározzák majd, hogy mi lesz a gyártókkal, mert igaz, hogy az előző évekből többeknek voltak tartalékaik, de ezeket mostanra javarészt már elégettük.

- Segíthetne-e a helyzetükön a több vagy célzottabb állami beavatkozás?

- A nyers hús esetében a kormány már 5 százalékosra mérsékelték az áfát, aminek természetesen örül az iparág, a feldolgozottnál viszont megmaradt a 27 százalék. Viszont vendéglátóipar jelenleg nincs, így nincs, aki felvásárolja a nyers termékek javát. Ráadásul a világban a tendenciák a feldolgozott baromfikészítmények irányába mutatnak. Ezek ugyan drágábbak, viszont sokkal gyorsabban elkészülnek, így időt takarítanak meg velük az embernek. A feldolgozott áruk iránt növekszik a kereslet. A szektor számára az ilyen termékek jelenthetik a biztonsági övet. Ráadásul egy ilyen készítmény köré sokkal egyszerűbb márkát is építeni.

A régióban is versenyelőnyre lehet most szert tenni, ha támogatást kap ez a szektor. A feldolgozóipar erősítéséért lobbizunk most. Ezen túl nem volna szabad a gyártóknak figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy villámgyorsan fejlődik a házhozszállítás. Ezeket a folyamatokat pedig a Covid-19 gyorsította fel.



Tranzit, Mándi Emese Kislibák a Tranzit Csoport egyik telephelyénTranzit, Mándi Emese

- E folyamatokra, piaci igényváltozásokra tudnak-e elég gyorsan alkalmazkodni? Jól gondolom, hogy aki most gyorsabban képes erre, az az újrarajzolódó piacon előnyre tehet szert?

- Látva a trendeket, a kínálatunkon belül növeljük a sült és a panírozott termékek arányát. Átalakulóban vannak az értékesítési csatornák, valamint virágzik a házhozszállítás, ezért úgy gondoljuk, hogy ezek az új módik el fognak jutni a HORECA-szektorba és a kiskereskedelembe is. A beruházásainkat az erre való felkészülés jegyében terveztük meg. Emellett rendkívül fontos a termékek fejlesztése, ami szintén a túlélés kulcsa. Biztonságos és egészséges élelmiszert kell adnunk a fogyasztóinknak, a termőföldtől az asztalig kontrollálva a folyamatot. Ezért indítottuk el évekkel ezelőtt a GMO-mentes és az antibiotikum-mentes programunkat, és ezért hirdettünk meg egy újabb, 20 milliárd forintos beruházási csomagot.