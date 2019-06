Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Beazonosítja a túl kíváncsi embereket a kormány - itt a javaslat

A céginformációs adatok ingyenes megismerését korlátozná a kormány, mivel azt a törvényalkotók szerint nem a szabályozási célnak megfelelően veszik igénybe, illetve visszaélésszerűen használják. A céginformációt igénylőnek a jövőben azonosítania kell magát.

Jelenleg több nyilvános online felületen (mint a Cégközlöny, az E-cégjegyzék és az E-beszámoló) bárki tájékozódhat üzleti partnereinek viszonyairól, megtudhatja például, hogy kik az adott cég ügyvezetői, tulajdonosai, milyen alaptőkével és mikor alapították, mekkora árbevételt és eredményt ért el. Bizonyos dokumentumok megtekintéséhez azonban - például a taggyűlési határozatok, részvényesek adatai - eddig is be kellett menni a cégbíróságra. A kormány most változtatna ezen - hívta fel a figyelmet a G7 a 2020-as költségvetéshez kedd este benyújtott salátatörvényre hivatkozva.

A jogszabály egyik rendelkezése - a javaslat indoklása szerint - "újragondolja az állam által biztosított bárki számára elérhető ingyenes céginformációt", mivel "a gyakorlati tapasztalatok szerint az ingyenes céginformációt biztosító állami szolgáltatást nem a szabályozási célnak megfelelően veszik igénybe", illetve "visszaélésszerűen" használják ezt.

A jövőben nem lesz elérhető a tárolt elektronikus cégkivonat, hanem "online valósidejű céginformáció biztosítására kerül sor". Az ingyenes cégadatok körét később fogják tételesen meghatározni, a megfogalmazásból úgy tűnik, hogy a jelenleginél szűkebb körben - írta a G7. "Ingyenes céginformációként ismerhető meg a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, esetleges EUID-ja, főtevékenysége, képviseletére jogosult személyek adatai, továbbá arra vonatkozó adatok, hogy a cég végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alatt áll."

A törvényjavaslat szerint a jövőben a céginformációs szolgálat honlapján azonosítást követően lehet ingyenesen hozzáférni az adatokhoz - de ezt csak havonta meghatározott alkalommal teszik lehetővé. A több és bővebb adatokért fizetni kell. Az adatokat igénylő személyes adatait a szolgáltató egy hónapig kezelheti. A módosítás 2019. október 1-jén lép hatályba.

A cégjegyzék adatai nyilvánosak, azonban elsődlegesen nem ingyenesen elérhető adatok, azok megismerésére - törvényben foglalt kivételekkel - ellenszolgáltatás mellett van lehetőség. Az ingyenes céginformáció az állam által biztosított olyan kedvezmény, amelyet korlátlanul nem lehet igénybe venni

- írták a parlamentnek benyújtott jogszabály indoklásában.