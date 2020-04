Bebukáscunami New Yorkban

Már az áprilisi bérleti díjakat sem tudja megfizetni a new yorki lakásbérlők fele, májusban pedig még ennél is nagyobb lehet a fizetni nem tudók aránya. Ez pénzügyi dominóhatást okozhat a metropolisban.

A lakásbérlőknek 40-50 százaléka nem tudja kifizetni a bérleti díját áprilisban, a jövő hónapban pedig még ennél is többen válnak fizetésképtelenné New Yorkban. Az elmaradó bérleti díjak miatt a lakástulajdonosok sem tudnak majd adót fizetni, ezért a metropolis pénzügyi forrásai is alaposan megcsappannak - tudósít a The New York Times. A végeredmény: nem jut majd pénz a közlekedésre, a szemétszállításra, az útkarbantartásra - vagyis mindarra, amire a nagyvárosnak költenie kell nap, mint nap.

A pénzügyi dominó efektus apokaliptikus jövendölését kemény számok is alátámasztják. New Yorkban a bérlők száma 5,4 millió, ami azt jelenti, hogy a nagyváros lakosságának 2/3-a béreli, s nem tulajdonolja lakását - ennyi embernek vagy háztartásnak kellene most bérleti díjat fizetni, ami robbanásszerű munkanélküliség miatt egyre problematikusabb. A Property Nest online felmérése szerint 40 százalékuk nem tudja kifizetni a havi díjat, a bérlők érdekképviseleti szervezeteként működő Metropolitan Council on Housing szervezet szerint pedig 77 százalékuknak gondot okoz már az áprilisi díjak kifizetésre, 50 százalékuk pedig egyáltalán nem tudja már átutalni az áprilisban esedékes összeget.

Nem meglepő tehát, hogy a bérlők az elmúlt napokban on-line felületeken és tüntetéseken is tiltakoztak és városi és/vagy szövetségi intézkedéseket is követeltek nem csak New Yorkabn, de az USA több nagyvárosában is ahol hasonlóan nyomasztó a helyzet. New York kormányzója Andrew M. Coumo első lépésként 90 napos kilakoltatási tilalmat rendelt el - Kaliforniában ez mindössze 60 napos - és további intézkedésekre készül. A város számára ugyanis rendkívül fontos hogy a 25 ezer lakástulajdonos - többségük lakások tucatjait vagy százait birtokolja - befizesse a városi ingatlanadót. New York adóbevételeinek egyharmada származik ugyanis innen, s ha ez kiesik felborul a metropolis költségvetése is. Coumo ugyanakkor bejelentette azt is, hogy az ingatlanadók befizetésének április 15-i határidejét július közepére tolta - ezzel is enyhítve a feszültségeket. A város és a szövetségi kormány ezzel egyidőben pénzügyi segélycsomagot is készít megelőzendő a komoly bajt. A Trump elnök által bejelentett 2000 millárd dolláros gazdasági mentőcsomagból mind a bérlők, mind a bérbeadók részesülhetnek majd, de ez még nem hozzáférhető az érintetteknek. A város vezetése egyelőre - és jobb híján - azt javasolja az ingatlantulajdonosoknak, hogy egyelőre a náluk levő kauciót használják fel a kieső bérleti díjak helyett. És arra is felhívják a figyelmet, hogy próbáljanak megállapodni a bérlőkkel arról, hogy valamilyen minimális díjat mindenképpen fizessenek áprilisban is - a fennmaradó részt pedig majd a járvány elmúltában törlesszék.