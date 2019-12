Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bedőlt a közösségi autómegosztó

Hiába pumpáltak százmilliókat a reptéri fuvarokra kitalált regionális kezdeményezésbe.

A BeeRides a közép-európai régió első reptéri közösségi autómegosztójaként indult, ami kényelmes, olcsó és egyszerű autóhasználatot kínált a bérlőknek és pénzkereseti lehetőséget az autótulajdonosoknak. A modell lényege az volt, hogy ha valaki külföldre utazik repülővel, akkor autóját, ami addig kihasználatlanul állna a reptéri parkolóban, valamekkora parkolási díjért, bérbe adhatja azoknak a turistáknak, akik az országba érkeznek, és olcsó autóbérlési lehetőséget keresnek. A bérleti díjon a BeeRides és az autó tulajdonosa osztoztak - írja a 24.hu.

A céget 2015-ben indította Bősze Botond három társával, hazai és nemzetközi startup-versenyeken is sikerrel szerepeltek. Mivel világszerte sok-sok ezernyi autó parkol kihasználatlanul a reptereken, az ötlet a befektetők fantáziáját is megmozgatta, így összesen 1,4 millió euró pénzügyi befektetés érkezett a cégbe.

A társaság nem csak a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren volt aktív: Dortmundban, Düsseldorfban is elindították a szolgáltatást, majd 2018 novemberére Frankfurtban és Berlinben is elérhetővé tették, és jelezték: Münchenbe is készülnek.

Gondjuk az autók elérhetőségével akadt, hogy mindig legyen elég bérelhető jármű - hogy ezt biztosítsák, pluszköltségeket is bevállaltak. A társaság árbevétele 2018-ra 40 millió forint fölé nőtt, az adózott eredménye azonban több mint 150 millió forintos mínuszban volt. A beharangozott tőkeemelésről pedig 2019-ben nem érkezett hír.

Egy ideje már semmilyen időpontra nem lehet autót foglalni a honlapjukon, Facebook-oldalukat törölték, a weboldalon megadott telefonszámon nem lehet elérni a céget. A cég ügyfelei a napokban azt a tájékoztatást kapták, hogy a BeeRides autómegosztó felszámolás alá került.