Beindulnak a milliárdosok munkagépei Tihanyban

Üdülőövezetből vegyes felhasználású területté soroltatná át a Garancsi-Hernádi-Csányi trió cége a tihanyi kastélyszálló környékét annak érdekében, hogy beépítési korlátozások ne akadályozhassák a 4,2 milliárd forintos beruházásukat.

Bőven lesz dolga a közeljövőben az építőiparnak, ugyanis hatalmas szállodaépítési láz indulhat be az országban áprilistól. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (Szállodaszövetség) dokumentumai között fellelhető projektlista szerint 2019. második negyedévétől legalább tíz nagyobb szállodai beruházás kivitelezése kezdődhet meg mintegy 22-23 milliárd forint értékben. Az építkezésekhez szükséges források előteremtésében kiemelkedő szerepet játszott a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által indított, 300 milliárd forint keretösszegű Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program, amely vissza nem térítendő állami támogatást osztott ki a szállodatulajdonosoknak.

Mind közül talán a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotel megépítésé ígérkezik a leglátványosabbnak: a hat hektáros Balaton-parti parkban található például Habsburg József főherceg nyári rezidenciája, a rendszerváltásig a terület az MSZMP nyaralóhelyeként funkcionált. A beruházásra 2,9 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a CDHT Hotel Projekt Kft., amely az A8 Palace Hotel Zrt.-n keresztül Garancsi István (a Mol Vidi FC tulajdonosa), Hernádi Zsolt (Mol-elnök-vezérigazgató) és Csányi Sándor (OTP-elnök-vezérigazgató) közös érdekeltsége. Hármójuk összes becsült vagyona csaknem 400 milliárd forint. A Szállodaszövetség projektlistájának adatai szerint a tihanyi kastélyszálló felújítása, bővítése összesen 4,2 milliárd forintot emészthet fel.

Jót tenne a félszigetnek egy kis építkezés

A tulajdonosok már évek óta tervezik a panorámás terület hasznosítását - derül ki egy vízpart-rehabilitációs terv módosítását megalapozó tanulmányból, amit 2018. áprilisában készített el a Völgyzugoly Műhely Kft. a CD Service Kft. (a cégben Garancsi István az ügyvezető) megbízásából. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy üdülőterületből vegyes területi övezetbe soroltatnák át az ingatlant. Üdülőházas területen ugyanis csak korlátozva lehetne építkezni. "Pályázati források és támogatások nélkül a területen gazdaságos módon szállodai projekt, amire a hatályos építésügyi jogszabályok lehetőséget biztosítanak üdülőterületen, nem valósítható meg a Balaton szezonalitásából, a környékbeli árakból és versenyhelyzetből adódóan. Ugyanakkor a közel 5,6 hektáros terület évek óta hasznosítatlan, és mind a községnek, mind az egész félszigetnek jót tenne, ha itt egy fejlesztés megvalósulhatna és a terület élettel telne meg" - indokolja a tanulmány, hogy miért kellene törölni az üdülőövezeti besorolást.

Tihany egész területe amúgy világörökség várományos terület övezetébe tartozik. Az Európa Tanács pedig a védett természeti területek Európa Diplomáját adományozta a félszigetnek 2003-ban. A tervezett módosítások ennek ellenére már megjárták a kormány és a közigazgatás szinte valamennyi szintjét. Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára például 2017. áprilisában támogatta a területfelhasználás módosítását a tanulmány szerint, de a Földművelésügyi Minisztérium, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Fejér megyei kormányhivatal és természetesen a tihanyi önkormányzat is figyelemmel kísérte a beruházást. Mivel a Miniszterelnökség alá tartozó MTÜ végül 2,9 milliárd forint közpénzzel támogatta a nagyszabású építkezést, így már nincs akadálya, hogy meginduljanak a munkagépek Tihanyban is.

Ennek örül Tósoki Imre polgármester is, aki egy tavaly decemberi közmeghallgatáson beszélt arról, hogy a Tihanyi kastélyszálló pályázati forrást nyert el szállodafejlesztésre. "Így Tihanyban 2021-re egy újabb, 150 szobás szálloda nyithatja meg kapuit. A tervezési munka már elindult és várhatóan 2019. elején elindul a szálloda beruházás" - fogalmazott a közmeghallgatáson a polgármester a jegyzőkönyvek szerint. Tihanyban a nyári főszezonban telt házzal működnek a szálláshelyek, ezért Tósoki Imre szerint addig nem is várható a vendégéjszaka szám kiugró növekedése, amíg új szálláshely nem épül a községben. Bujdosó Judit, tihanyi főépítész viszont azt közölte a Napi.hu kérdésére, hogy a terület jelenlegi besorolása üdülőházas üdülőterület övezete, nem is tervezik a módosítást, és nem is látott semmilyen szálloda építésére vonatkozó tervet. A vízpart-rehabilitációs terv módosításáról szóló tanulmányban mindenesetre konkrét látványtervek is szerepelnek a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont Hotelről, amiket a Geon Építészstúdió Kft. készített még 2017-ben.

Szeretnek golfozni

Tihanytól nem messze, Balatonudvariban is kezdődhet a munka 2019. második negyedévében, ahol egy ötcsillagos szálloda (Royal Golf Hotel) kialakítására kapott 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást az MTÜ-től az X Center Irodaház Kft., amely Vagács András tulajdonában áll. A beruházás teljes értéke mintegy 2,4 milliárd forint körül lehet. A 24.hu írta meg, hogy Vagács András cége, a Vaperty Investment Zrt. 2017-ben vásárolta meg harmadáron, 390 millió forintért a balatonudvari golfpályát, amely a Balaton első, nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas golfpályája.

"Örömünkre szolgál azonban, hogy egy több éve felszámolási eljárás alatt lévő magyar golfpálya megtalálta új tulajdonosát, így annak fennmaradása igen pozitív hatással lesz a magyar golfsport fejlődésére" - üdvözölte az adásvételt a Magyar Golf Szövetség, amelynek elnöke Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója. Azt pedig tavaly novemberben írta meg a Napi.hu, hogy Széles Gábor gigantikus golfközpontot hoz létre Zalacsányban. A gyáriparosként ismert milliárdos 2012-ben vette meg az egykori Batthyány kastélyszállót a zalai községben, amelynek fejlesztése is áprilistól indulhat.

A Szállodaszövetség projektlistája szerint a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő tarcali, ötcsillagos Andrássy Rezidencia átépítése is hamarosan startol, a volt felcsúti polgármester az MTÜ-től 324 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott a 463 millió forintos beruházás kivitelezéséhez. Nagy kihívás lesz az építőipar számára, hogy a Grand Hotel Tokaj és a szántódi Balaland hotel felhúzására is kapacitásokat kell átcsoportosítani. A 4,2-4,2 milliárd forintba kerülő gigaprojektek egy kormányközeli tulajdonosi körhöz köthetők: a 2017-ben alapított, a belvárosi Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt-hez, amely Szepesi Richárd és feleségének tulajdonában van. A hazai hotelbiznisz új sztárja szintén kormányzati támogatással nyithat luxusszállodát és panorámás strandot Visegrádon.

