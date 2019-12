Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Beindult a fűnyíró a Telekomnál - 450 embert elküldenek

A Magyar Telekom átlagosan 5 százalékos bérfejlesztésről és legfeljebb 450 fős létszámleépítésről állapodott meg a vállalatnál működő érdekképviseletekkel - közölte a telekommunikációs cég.

A megállapodás értelmében 2020. április 1-jétől a Magyar Telekom nem vezető beosztású munkavállalói átlagosan 5 százalékos bérfejlesztésben részesülnek. Emellett 2020. január 1-től egységesítik a cafeteria keretében adott juttatásokat a jelenleg nyújtott legmagasabb értéken, munkaköri besorolástól függetlenül.

A Magyar Telekom továbbá közölte: "a fokozódó piaci versenyben is meg kívánja őrizni piacvezető szerepét, és továbbra is jelentős erőforrásokat fordít hálózatfejlesztési céljainak megvalósítására. 2020-ban is folytatódik a szervezeti átalakítás, hogy a vállalat hatékonyabb, és laposabb szervezetté váljon, mely gyorsabban reagál az ügyfelek igényeire és a piaci változásokra. Mindezek érdekében a társaság legfeljebb 450 fős létszámleépítésről állapodott meg az érdekképviseletekkel."

Az érintett munkavállalók jelentős része várhatóan 2020 első negyedéve során távozik a vállalattól. Lehetőség van arra is, hogy a munkavállaló önként jelezze távozási szándékát vezetőjének. A Magyar Telekom a távozó munkatársak újra-elhelyezkedését az Esély program keretén belül aktív álláskereséssel, munkaerőpiaci tréninggel és személyes tanácsadással támogatja.