Bejött a CBA-nak az automata kassza

Több CBA kapott magyar fejlesztésű önkiszolgáló kasszát, négyből háromszor pedig ezeket használják a vásárlók.

Nemzetközi tapasztalatok alapján a szakma 30-35 százalékra becsüli az önkiszolgáló kasszák használati arányát ott, ahol a hagyományos pénztárak mellett ilyenek is rendelkezésre állnak. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az általunk telepített eszközöket már az indulás után néhány héttel is a vevők mintegy 75 százaléka veszi igénybe - mondta Bessenyei István a több CBA-üzletben megjelent, teljesen magyar fejlesztésű önkiszolgáló kasszát fejlesztő Laurel Számítástechnikai Kft. tulajdonosa.

Vagyis négyből három vásárlás már önkiszolgáló kasszákon keresztül történik egyes CBA-üzletekben, népszerűségükhöz nagyban hozzájárult a járvány, miután így minimalizálható a fizikai kontaktus.

Mostanra 8 boltjukban összesen 26 autamata pénztár működik. Látszik, hogy az események hatására a vásárlók a jövőben egész mást fognak keresni és értékelni az üzletekben. A biztonságuk sokkal fontosabb lesz, ezért többek közt az önkiszolgáló kassza is egyre népszerűbbé válik - mondta Felhősi Tünde, a CBA L&F Kft. stratégiai fejlesztési vezetője.

A kasszatelepítő cég, a Laurel felmérései azt mutatják, hogy egy önkiszolgáló kassza képes 60 százalékkal gyorsabb tud lenni egy jó pénztárosnál. Ez azt jelenti, hogy már két ilyen automata berendezés képes növelni az áteresztőképességet úgy, hogy a munkaerőigényt is csökkenti, illetve segít, hogy a dolgozók más feladatokat lássanak el az adott boltokban.