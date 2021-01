Bejött az MNB nagy terve: fogyasztóbarát hiteleket dobtak piacra a bankok

Hat pénzügyi intézménynek már megvan az engedélye minősített fogyasztóbarát személyi hitelek forgalmazására, de egyelőre csak háromnál kapható ilyen kölcsön. Az első negyedévben azonban több másik bank is tervezi az indulást, a jegybank összehasonlító portállal segíti az ügyfeleket.

Megtartották a bankok az ígéretüket, január 1-től valóban többüknél elstartolt a minősített fogyasztóbarát személyi hitel (mszh). Öt pénzügyi intézmény (OTP, Takarékbank, Erste, Cofidis, Magyar Cetelem Bank) már 2020-ban megkapta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyét a termék forgalmazására, hozzájuk csatlakozott hatodikként múlt csütörtökön a Budapest Bank. Ez a termék eddig az MNB legsikeresebb projektje a fogyasztóbarát termékpalettán belül, rekord gyorsasággal vágtak neki az érintett intézmények a fejlesztésének.

Az első folyósítások is megvoltak

Nem csak papíron kaphatók ráadásul a fogyasztóbarát személyi hitelek, de folyósítások is vannak. Az OTP arról számolt be nemrég, hogy nem sokkal a január 1-jei indulás után máris több ügyfelének is folyósította az új, szabadon felhasználható és kedvező kamatozású minősített fogyasztóbarát személyi hitelt. Az igénylők 35 év körüliek, és átlagosan 3,5 millió forint összegű kölcsönt folyósított a hitelintézet a számukra.

A kölcsönért ráadásul a be sem kell menni a bankba, az mszh-nál ugyanis alapfeltétel, hogy az ügyfél akár a saját otthonából online, az internetbankon keresztül is igényelheti. Persze a bankfiókban is fel lehet venni a hitelt, amelyet az OTP például akár a fiókhálózatban, akár az internetbankon keresztül kért az ügyfél, a kölcsönigénylést követően akár egy órán belül folyósít. Az Ersténél is kapható már a hitel január 4. óta. A Cetelemnél is van már mszh-s feltételeknek megfelelő személyi kölcsön.

Több hitelintézet viszont hiába kapott engedélyt, még nem vezette be a terméket. A Takarékbank is elnyerte a minősítést még tavaly, de a terméket még nem forgalmazza a honlapja szerint. Lapunk kérdésére válaszolva a bank azt nyilatkozta: a termék bevezetése jelenleg is folyamatban van. A Cofidis is csak február végén indítja el az új fogyasztóbarát hitelt, hiába van meg már az engedélye. A Budapest Banknál is egyelőre csak más típusú személyi hitelek vannak fent a kínálati palettán.

Lesz kínálat bőven

Várhatóan nagy lesz a piacon a tülekedés, mert azok a bankok is tervezik a bevezetést, amelyeknek még nincs engedélyük. Az MKB Banknál is folyamatban van a hitel bevezetése, az indulását az első negyedévben tervezik. "A termék fejlesztése ütemezetten halad, de a konstrukció speciális jellegéből adódóan a megvalósítás hosszabb időt vesz igénybe mint egy átlagos hiteltermék esetén" - mondták lapuknak.

A CIB személyi kölcsön terméke a bank nyilatkozata szerint már jelenleg is többnyire megfelel a pályázati kiírásban rögzített fogyasztóbarát elvárásoknak, a leendő és meglévő ügyfelek részére is biztosított a teljes körű online igénylési folyamat. Folyamatban van a termék és a folyamat módosítása annak érdekében, hogy az elvárt feltételeknek a közeljövőben maradéktalanul megfeleljen a bank - írták válaszukban.

A K&H Bank a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek kapcsán jelenleg vizsgálja a feltételeket és a lehetőségeket. Az UniCredit Bank viszont már döntött: a fogyasztóbarát személyi hitel elérhető lesz kínálatában, a fejlesztés és a bevezetés üzleti részleteiről azonban egyelőre nem szeretnének részletekbe bocsátkozni.

Mitől fogyasztóbarát?

Az MNB minősítését olyan hitelek kaphatják meg, amelyeket szabad felhasználásra és hitelkiváltási célra egyaránt felvehetnek az ügyfelek. A kritériumok között szerepel, hogy a kölcsönszerződés maximális futamideje 7 év, és a hiteltermék legkésőbb 2021. július 1-től teljes folyamatában online is elérhető.

Kizárólag olyan törlesztés megengedett, melynek során egyenlőek a havi törlesztőrészletek (annuitásos törlesztés), és kizárólag a futamidő végéig rögzített, fix kamat alkalmazható. A folyósítási határidő a befogadást követő naptól számított maximum 3 munkanap, teljeskörű online hitelfelvétel esetén pedig maximum 2 munkanap.

A kamatplafon is van: a hitelező által választott referencia-értékhez viszonyított kamatfelár 500 ezer forint hitelösszegig nem haladhatja meg a 15 százalékpontot, 500 ezer forint hitelösszeg felett pedig a 10 százalékpontot. A folyósítási díj maximuma a hitelösszeg 0,75 százaléka, teljeskörű online hitelfelvétel esetén folyósítási díj nem számítható fel. Az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 0,5 százalékát, míg 1 évnél rövidebb hátralévő futamidő esetén az előtörlesztés díjmentes.

A bankok számára vélhetően a legnagyobb kihívást ezek közül a feltételek közül a teljes körű online ügyintézés megteremtése, valamint a folyósítás gyorsasága jelentheti.

Fel kell szállni a vonatra

Bármennyire is komoly fejlesztéseket igényel, a hitelintézeteknek valószínűleg muszáj lesz bevezetni a terméket. A minősített fogyasztóbarát lakáshitelek is letarolták a piacot 2017-es bevezetésük után. Jelenleg a felvet lakáshitelek többsége már ebbe a kategóriába tartozik, a hitelkiváltások során is ezt kínálják a bankok, és az egykori devizahitelesek változó kamatozású jelzáloghiteleit is ilyenre kell átváltaniuk a hitelintézeteknek, ha az ügyfél szeretné fixálni a kamatokat a hátralévő futamidőre.

Az MNB is ezt a hiteltípust propagálja. Nemrég indított el az ügyfeleket számára egy olyan összehasonlító oldalt, amelyek az mszh-s hiteleket vethetik össze árazás szempontjából. Ebből kiderül, hogy 300 ezer forint nettó jövedelem mellett például 3 millió forint összegű kölcsönt 60 hónapos futamidőre 10 százalék körüli teljes hiteldíjmutató mellett vehetnek fel az ügyfelek, és a havi törlesztőrészlet 62-63 ezer forint körül alakul majd.