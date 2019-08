Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Belenyúlnak az autósok zsebébe - mutatjuk, miért drágul a biztosítás

Drágábban dolgoznak a szervizek, mert nőnek a bérköltségek, és az alkatrészek ára is emelkedik. Ennek köszönhető, hogy egy átlagos autós 50 ezer forint fölött talál csak kötelező biztosítást.

Az idén is tovább drágult a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb). A díj nem csak azért emelkedik, mert januártól beépült a tarifába a 30 százalékos biztosítási adó. Az új közteher a korábbi, szintén 30 százalékos baleseti adót váltotta fel, így az autósok által fizetendő tarifa pusztán emiatt nem is változott volna, csak most már a nettó - adó nélkül kalkulált - díjak helyett a bruttó, adókkal terhelt, valóban kifizetendő összeget teszik közzé a biztosítók.

Nagy autó, drágább kötelező

A CLB Független Biztosítási Alkusz Kft.-nél az idén átlagosan 50 328 forintos díjért kötöttek kötelezőt a személyautóval rendelkező ügyfelek. A Netrisknél is 50 ezer forint körül alakult az átlagtarifa. Utóbbi internetes alkuszcég a honlapján folyamatosan közzéteszi az úgynevezett kgfb-indexet, amely hétről hétre méri az ott kötött szerződések átlagdíját. Júliusban már 52 500 forint fölé ment ez az összeg. Néhány biztosítónál ennél alacsonyabb volt az átlagdíj, a Groupamánál például 48,8 ezer forint volt,a K&H-nál pedig nem érte el a 40 ezer forintot sem.

A nagyobb autóknál természetesen magasabb a kgfb-díja, a 151 kilowattnál nagyobb teljesítményű személygépkocsiknál a Netrisk adatai alapján A0 fokozatban már 90 ezer forint fölött van az átlagdíj, igaz, B10-ben csupán 31401 forint. A közepes (76-150 kilowattos) járműveknél A0-ban 68 ezer, B10-ben 27,2 ezer forint egy átlagos kgfb éves díja, az ennél kisebb teljesítményű autóknál pedig 51,5 ezer, illetve 22,5 ezer forint körül alakulnak a díjak. A legnagyobb mértékben egyébként az elmúlt években a kisautók kötelezője drágult, B10 kategóriában 2016 eleje óta 76 százalékos volt az áremelkedés.

Emelkednek az árak

A biztosítók bármikor módosíthatnak a díjaikon. Vannak, amelyek évente ezt csak egyszer-kétszer teszik meg, ezek közé tartozik például az Aegon, a Genertel, a K&H, a Köbe és a Posta Biztosító, de olyan cégek is vannak, amelyek havonta igazítanak a díjakon (Allianz, Generali, Waberer), a többi biztosító évente háromszor-négyszer változtat évente. Az viszont közös az összes cégben, hogy a tarifamódosítások rendszerint áremeléssel is járnak.

Ennek a mértéke az idén már nem lesz olyan nagy, mint a korábbi években, a Netrisk például csupán 2-3 százalékos drágulással kalkulál. Sebestyén László, a Netrisk ügyvezető igazgatója szerint elképzelhető, hogy egyes biztosítók ennél nagyobb mértékben is változtathattak a díjaikon, ám a piaci verseny, illetve az alkuszok által üzemeltetett platformokon elérhető díj-összehasonlítással az autósok jelentős része találhatott olyan tarifát, amellyel el tudta kerülni, hogy lényegesen magasabb díjon kelljen szerződnie a következő éves időszakra. Az Aegon szakértői mindenesetre úgy becsülik, 5-8 százalékos lehet az áremelkedés, a Generalinál pedig 3-5 százalékot várnak.

A támogatás csak a cascóra hat A nagycsaládosok számára július óta elérhető állami autóvásárlási támogatás a casco-piacra is jótékony hatással lehet - közölte nemrég a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). Ha a járművet hitelből veszik vagy lízingelik, jellemzően cascót is kell rá kötni, de új autókra egyébként is gyakrabban kötnek biztosítást a tulajdonosok. Több társaságnál elérhető olyan teljes körű "családbarát casco", amit meghatározott típusú, 7 üléses autókra lehet megkötni különböző kedvezményekkel, vagy ingyenes kiegészítőkkel. A kgfb-piacra azonban ez a támogatás a piaci szereplők szerint nem sok hatással lesz, a díjakat várhatóan nem módosítja majd.

Nagyobbak a károk

A díjak emelkedésének elsődleges oka, hogy egyre nagyobbak a károk, pontosabban egyre többe kerül azok javítása. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) néhány hete tette közzé a 2018. évi kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó adatait, ez alapján a növekvő gépjármű darabszám mellett a kárgyakoriság csökkent az elmúlt évekhez képest, az egy kárra jutó kárfelhasználás viszont több mint 12 százalékkal nőtt. A díjemelkedés mértéke is nagyjából ezt a változást követte. 2018-ban a kárhányad 68 százalékos volt, vagyis 2017-hez képest ugyan valamelyest csökkent, de a mértéke nem jelentős.

A kereskedők és autójavítók elmondása alapján a javítási árak emelkedését elsősorban a szakképzett szakemberhiánnyal küzdő piacon történt béremelkedés okozzák. Drágulnak az alkatrészek is, gyorsabban, mint az infláció, ebben szerepet játszik a forint gyengülése is. A kgfb-díját emellett az is növeli, hogy a gazdasági konjunktúra miatt emelkedett az átlagos futásteljesítmény, és ez növeli a balesetek számát.