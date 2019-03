Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Beperli az Aldit a magyar hetilap

A Magyar Hang szerkesztősége szerint tisztességtelen piaci gyakorlatot folytat az áruházlánc, mivel nem hajlandók kitenni az ellenzéki hetilapot az újságstandjaikra.

A tavalyi választások és a Magyar Nemzet Simicska Lajos milliárdos általi bezárása után alapított Magyar Hang mostanra az egyik legolvasottabb politikai hetilap lett. Mégsem kapható az Aldihoz tartozó üzletekben - írja a Média1.hu.

Elérhető a lap például a Tescóban, az Auchannál, a Lidlnél, a Sparnál, de még az ellenzékiséggel aligha vádolható CBA-nál is. És persze elérhető a Lapker üzleteiben is, de a fiatal újság képtelen elérni, hogy kikerüljenek. A portálnak ezért a lapigazgató Lukács Csaba megerősítette: jogi útra terelik az ügyet, mert szerintük az Aldi diszkriminációt valósít meg. Emellett a kiadó úgy gondolja, hogy kimeríti a tisztességtelen piaci magatartás fogalmát is a korlátozás.

A lánc később ígért választ a Média1 kérdéseire.