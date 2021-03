Minden harmadik magyar fizetése csökkent a járvány miatt

A Kell egy B terv nevű karitatív munkaközvetítő felületen megalakulása óta több mint 4800 olyan álláskereső talált új állást, akik többnyire a Covid miatt veszítették el munkájukat. A kezdeményezés a Vodafone Ready pályázatának egyik nyertese lett, amelyhez kapcsolódóan a Vodafone Magyarország egy reprezentatív kutatás elkészítésével is támogatta a vállalkozás működését. Ebből egyebek mellett kiderült, hogy a járvány miatt minden harmadik ember fizetése csökkent.

A Vodafone Ready pályázat "Új vállalati együttműködés" kategóriájának díjazottja, a 2020 tavaszán létrejött Kell egy B terv a koronavírus-járvány miatt munkájukat vesztett szakemberek számára nyújt segítséget új hivatásuk megtalálásában, leginkább a korlátozások által sújtott szektorokban. A kezdeményezésnek köszönhetően eddig 4800-an találtak új állást a kellegybterv.hu felületén, adatbázisukban pedig jelenleg 730 vállalat és 14 ezer munkakereső szerepel.

A pandémia a megszűnő munkahelyeken túl megváltozott munkáltatói és dolgozói igényeket is hozott, a legtöbb vállalat eddig számukra ismeretlen újításokat eszközölt - mondta Barathi Tamás, a Kell egy B terv HR nagykövete, aki szerint ezek meglepően nagy részét - például a home office intézményét - hamar megszokták, megszerették a munkavállalók, sőt, sokan a pandémia után is szívesen megtartanák azokat. Barathi szerint az ilyen jellegű tapasztalataikat a Vodafone segítségével készített ezer fős reprezentatív kutatásuk eredménye is megerősíti.

A kutatásból kiderült, hogy

majdnem minden harmadik ember fizetése csökkent a járvány hatására, míg az aktív lakosság csupán 12 százalékának növekedett a jövedelme.

A kitöltők 40 százaléka a munkarendjében is tapasztalt változást: legtöbb esetben ez a home office, azaz a távmunka növekedését, a megváltozott munkaidőt és a napi, illetve heti beosztást jelentette. Azok, akiknek a járvány miatt lehetőségük nyílt megismerkedni a home office-szal (a kitöltők 8 százaléka), többségében (82 százalék) szeretnék, ha később is lehetőségük lenne otthonról dolgozni.

A kutatásból továbbá kiderült, hogy a megkérdezett munkavállalók a járványtól függetlenül leginkább a rugalmas munkaidőt (38 százalék) értékelnék, mint változást. A három legkedvezőbb munkahelyi jellemző közé pedig a rugalmas munkaidő (81 százalék), a választható részmunkaidő (58 százalék), a törzsidőmentes munkavégzés (49 százalék) és a home office lehetősége (48 százalék) került leggyakrabban.

A rugalmas munkaidő a vonzó munkahelyi jellemzők között is dobogós lett, csak a versenyképes fizetés és a munkahely biztonsága, stabilitása előzte meg.