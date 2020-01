Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bértárgyalások kezdődnek a Tescónál

Kedden kezdődnek az idei bértárgyalások a Tesco áruházláncnál - írja a Magyar Nemzet.

Most fog kiderülni, hogy a korábbi évekhez hasonlóan kér-e a cég titoktartást a szakszervezetektől, és ha igen, azok vállalják-e azt, vagy folyamatosan tájékoztatnak az egyeztetés részleteiről. Amennyiben így tesznek, az nemcsak a dolgozóknak lehet meghatározó, hanem az összes többi kereskedelmi szereplőnek is - írja az MTI a Magyar Nemzet cikke alapján megjegyezve azt is, hogy az áruházlánc piacvezető a forgalma és a mérete alapján.

A munkavállalói érdekeket két szakszervezet képviseli: a reprezentatív Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete, valamint a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ).

A Tescónál rendszerint többkörös egyeztetés során alakul ki, hogy januárig visszamenőleg mennyivel nőnek a fizetések. Korábban nemzetgazdasági szinten erre az évre százalékban legalább két számjegyű béremelést tartottak életszerűnek a munkavállalói oldalon, a kiskereskedelemben pedig különösen fontos a fizetések felzárkóztatása a magas fluktuáció miatt - írták.

Bubenkó Csaba, a kisebbik érdekképviselet, a KDFSZ elnöke azt mondta a Magyar Nemzetnek, hogy a dolgozók nagy várakozással tekintenek a kezdődő bértárgyalásokra. Az egyeztetésen fontos nekik az általános munkaerőhiány miatti problémák orvoslása, a munkakörülmények és a fizetések megfelelő alakítása. Úgy vélekedett, hogy az alkalmazottak tisztességesen helytálltak a múlt év végén az ünnepi forgalomban. A szezon kifejezetten eredményes volt, aminek vissza kell köszönnie a munkavállalók fizetésében - jelentette ki a KDFSZ vezetője.

A Magyar Nemzet megkeresésére a Tesco megerősítette, hogy kezdődnek a bértárgyalások. Az áruházlánc konstruktív párbeszédre törekszik - fogalmazott a sajtóosztály, emlékeztetve arra, hogy tavaly januártól augusztusig 207 ezer forint volt náluk a legalacsonyabb alapfizetés, amely szeptemberben 215 ezerre emelkedett.