Bérugrás jön a magyar Boschnál is - ragadós az Audi-példa

Jövő hétfőn írhatják alá a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft.-nél a 2019-es bérfejlesztésekről szóló megállapodást, miután tegnapelőtt maratoni, hatórás tárgyaláson egyezségközelbe került a munkáltató és a szakszervezet - mondta Janik Tamás, az üzem dolgozóinak érdekképviseletét ellátó Életre Tervezett Munkavállalók Országos Szakszervezetének (ÉTMOSZ) elnöke a Világgazdaságnak.

A Bosch által benyújtott ajánlat tisztességes, és alkalmas arra, hogy a mintegy 1500 tagú ÉTMOSZ elé terjesszék, amely február 11-én szavazhat az elfogadásról. Aznap délelőtt találkozunk a munkaadóval, és akkor az aláírásra is sor kerülhet. Az első visszajelzések szerint erre minden esély megvan, a tagságban elsöprő a sikere a mostani ajánlatnak - mondta a szakszervezeti vezető a napilapnak.

A pontos részletek egyelőre nem nyilvánosak. Annyit tudni, hogy az alku csak erre az évre vonatkozik - a Bosch eredetileg szeretett volna két évre megállapodni -, és "vastagon" két számjegyű alapbérnövelést tartalmaz. Változatlan maradna a cafeteria-rendszer (átlagosan évi bruttó 500 ezer forint), és a jelenléti mellett bevezetnék a lojalitási bónuszt is, amelynek nagysága a szolgálati időtől is függően négyezer forint havonta.

A cég arra is rábólintott, hogy munkamentes nappá nyilvánítsák húsvét szombatját, valamint december 24-ét és 31-ét is, és hogy zenét sugározzanak a gyártási környezetben. A német hátterű, a technológiák és szolgáltatások terén vezető nemzetközi szállító írásba adná azt is, hogy az érvényes kollektív szerződésbe foglalt 300 óra feletti túlmunkát kizárólag a munkavállaló és a szakszervezet beleegyezésével rendelhet el, alapvetően pedig nem épít a lehetséges 400 órás túlórára.

Ez az ajánlat nagyon közel van ahhoz, amit eredetileg követeltünk - állapította meg az ÉTMOSZ elnöke. A szakszervezet ugyanis minimum 15, illetve 10 százalékos bérfejlesztést akart a fizikai és a szellemi állománynál.

A korábbi hírek arról szóltak, hogy A hatvani Boschnál 2018 november közepe óta folynak a bértárgyalások, a cégvezetés pedig az autóipar közelgő válságára hivatkozva eddig nem kívánta teljesíteni a szakszervezet követeléseit. A társaság nemrég pozitív felhanggal 15-16 százalékos béremelést jelentett be az üzemnél, ám az ÉTMOSz szerint ezzel csak "kiszínezte" a viszonylag alacsony alapfizetés-emelést.Ezt követheti a mostani megállapodás. A jelek szerint ragadós az Audi-példa, azaz a jelentős mértékű azonnali fizetésemelés. A győri sztrájk nyomán ugyanis arról állapodtak meg, hogy az Audi idén 18 százalékkal, de legalább 75 ezer forinttal növeli az alapbért, a cafeteria-keret pedig 2019-ben és 2020-ban évi 400 ezer forint lesz.