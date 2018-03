Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bezár a Morrison's

Március 31-én bezár az Opera melletti Morrison's Pub, a hely nagy záróbulit hirdetett.

"Budapest legendás pub-ja végleg bezárja kapuit 2018.március 31-én" - olvasható a hely Facebook-oldalán, ahol a "The last weekend" eseményt is meghirdették.

A Morrison's bulijai az éjszakai élet meghatározó elemei voltak a rendszerváltás utáni budapesti éjszakának.Több mint 25 évig működött sikeresen egy olyan ötlet, melyről az elején senki sem gondolta volna, hogy életképes - írják.

"A "Brit Pub" koncepció azonban nem csak sikeresen keltette életre ezt azt álmot, de formálta is a társadalmat, szeretetet, elfogadást és örömöt hirdetve vendégei között, feledhetetlen emlékeket adva minden generációnak."

A kép forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.