Bezárja legértékesebb üdülőit is a Magyar Posta

Jövőre már nem nyit ki a Magyar Posta üdülője Debrecenben és Balatonalmádiban, a dolgozóktól is elköszönt az állami vállalat. Így már nem marad több postás üdülő.

Jelentős veszteséget termeltek, ezért 2020. január 1-től bezárja debreceni és balatonalmádi üdülőjét is a Magyar Posta - értesült a Napi.hu turisztikai forrásból. Azt már lehetett tudni, hogy az állami vállalat eladja értékes üdülőit, hogy legyen pénze béremelésre, de eddig úgy tűnt, hogy a debreceni és a balatonalmádi üdülő megmarad. A két üdülőben dolgozó alkalmazottakkal ugyanakkor a napokban közölték, hogy január 1-től bezárnak és a munkaviszonyuk is megszűnik.

"A Debreceni Postás Üdülő a város legszebb részén, a Nagyerdőben, békés, idillikus környezetben várja vendégeit. Magas szintű szolgáltatásaival kellemes kikapcsolódást nyújt az egyénileg és családosan pihenni vágyóknak, valamint a szervezetten, üzleti célból vagy konferenciára érkezőknek egyaránt" - olvasható az üdülő bemutatása. Az egyik legmodernebb vállalati üdülőről van szó, hiszen mintegy 10 éve jelentősen felújították. Ugyanakkor az adótörvények változása miatt a postás dolgozóknak már nem érte meg, hogy itt pihenjenek. Nem csak pihenésre szolgáltak azonban az üdülők, hanem továbbképzések és konferenciák helyszínei is voltak. A szállásokat már nem is lehet lefoglalni januári dátumokra.

A balatonalmádi üdülő pedig a Magyar Posta legnagyobb befogadóképességű - 108 férőhellyel rendelkező - jóléti intézménye volt. "Az üdülőben 36 szoba kapott helyet, melyek mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, több magyar és idegen nyelvű csatornát sugárzó televízióval, hűtővel, telefonnal felszerelt" - szól az üdülő leírása. Nem közvetlen vízparti, de szintén teljesen jó állapotban van, nagyjából egy egyszerű háromcsillagos szállodának felel meg.

Kegyelemdöfés

A rendszerváltás nemcsak a szakszervezeti üdültetést vitte zuhanórepülésbe, a bajba került vállalatok is sorra szabadultak meg nagy értékű üdülőiktől, nem egyszer így próbáltak talpon maradni. A Népszava cikke szerint a kegyelemdöfést tavaly adta meg a kormány a céges üdülőknek, amikor a béren kívüli juttatási csomag nagy részének, benne a saját dolgozó saját szálláson való üdültetésének lehetőségét is kivette 2019-től a kedvezményesen adózó körből.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara egyik elemzése szerint a munkaadót és a munkavállalót sújtó közterhek együtt már 81,95 százalékos elvonást jelentenek a vállalati üdülő igénybevételekor, ami sokak szerint egyet jelent ennek a lehetőségnek a felszámolásával. A Magyar Posta már idén májusban azt válaszolta a lapnak, hogy ma már csak a gyermekek kora szerint tudnak kedvezményt adni a szolgáltatás árából, és az üzemi tanács bevonásával folyamatosan vizsgálják a kihasználtságot, valamint az üdültetés minőségét.

A Napi.hu írta meg korábban, hogy nem csak az Üllői úti 114-116. szám alatt található hat épületét értékesítené a Magyar Posta, hanem a debreceni és a balatonalmádi üdülőjén kívül az összes többi üdülőjét szerte az országban. Ez mintegy 20 ingatlant jelenthet, egyelőre nehéz megbecsülni ezek összértékét, de a hallott becslések szerint akár elérheti a 10 milliárd forintos határt is. Az üdülők többsége lerobbant állapotban van (az állagmegóvás is sokba kerül), de az elhelyezkedésük alapján nem lehet kizárni, hogy egy-két befektető lát majd fantáziát az megvásárlásukban. A vagyon eladásából pedig béremelést ígértek a postásoknak.

Folyamatos leépítés

Az állami vállalat dolgozói nem csak az üdülőket veszítik el, hanem az állásukat is. Budapesti telephelyein 110 embert érintő, csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékot jelentett be ugyanis a napokban a Magyar Posta. Az indok: működési hatékonyság javítása és bürokráciacsökkentés. Ez egy év alatt a harmadik csoportos leépítés, hiszen tavaly októberben és idén februárban is erre kényszerült az állami cég. Ez összesen 510 embert érintett, de ez még bőven több is lehet, hiszen a leépítés 2020-ban is folytatódni fog. Ugyanakkor közel 100 ezer forint összegű egyszeri juttatást kapnak a postások teljesítményük elismerésére. Most nem utalványt, hanem készpénzt kapnak december 5-én.

Arról pedig maga Schamschula György, a posta vezérigazgatója beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy a vállalat emellett vizsgálja, hogy mely szolgáltatásokat érdemes megtartania, ezek közé tartozik például a hírlapterjesztés, valamint a piros postaládák és a postahivatalok számának és kihasználtságának újragondolása is.