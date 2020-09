Bezárt a gyár, csak a kilátástalanság maradt ezer családnak

Teljesen bezár év végéig az ABB ózdi gyára. A februári hír hónapokon át tartó folyamatos leépítésről szólt, mely során több mint ezer ember veszíti el a munkáját. A cég kivonulásának a város költségvetésére is drasztikus hatása van. Tárgyalások azóta kezdődtek ugyan más vállalat betelepüléséről, de még mindig nem tudni semmi biztosat a gyártelep jövőjéről. Munka a közelben kevés van, az idősebb munkavállalók attól félnek, senkinek sem kellenek, a tartós megoldásig csak az idénymunka marad. Helyszíni riport.

Az ABB 2018 elején vásárolta meg a General Electric-től (GE) az Industrial Solutions üzletágát, melynek része volt a főként túláramvédelmi megszakítókat, áram-védőkapcsolókat és elektromos kismegszakítókat előállító ózdi üzem is. Valamivel később viszont bejelentették, hogy keresletcsökkenés miatt nem kívánnak többet GE-s termékeket előállítani, így feleslegessé vált a borsodi gyár.

Ugyan éveken át terjedt a dolgozók körében, hogy veszteséges a cég és hamarosan bezárnak, de a pletykákat leszámítva, ennek jelét nem lehetett érzékelni. A gyárbezárás tényét még hetekkel a hivatalos bejelentés előtt is cáfolták. Annyira, hogy a város ellenzéki polgármestere, Janiczak Dávid is csak fél órával korábban értesült a hírről, mint az üzem több mint ezer alkalmazottja.

Különösen lesújtó a cég kivonulása, mivel Magyarország egyik legszegényebb járásáról beszélünk, ahol a tavaly decemberi adatok szerint a munkaképes korú lakosság 8,6 százaléka álláskereső, ami sokkal magasabb a 3,5 százalékos országos átlagnál. A körülbelül 1200 embert érintő bezárás után ez az érték 13 százalék fölé is duzzadhat. A város adóbevételeire is jelentős csökkenés vár: az eddigi éves 1-1,2 milliárd forint harmadától-negyedétől eshet el az önkormányzat, lévén 2018-ban 328 millió forint volt a cég által fizetett iparűzési adó.

Menteni a menthetőt

A térség országgyűlési képviselője, Riz Gábor a februári bejelentés után hamar tárgyalásokba kezdett új, lehetséges befektetőkkel, és az önkormányzat is kiírta a pályázatot az ipari park értékesítésére. Szóba került mint lehetséges beruházó egy klímaberendezéseket, egy betonelemeket és egy elektromos autóbuszokat gyártó cég is. A legutóbbi információk szerint ugyan még nem érkezett ajánlat egyik féltől sem, de területvásárlási igényét a Hunnoid buszokat gyártó vállalkozás már írásban jelezte.

A betonelemekkel foglalkozó vállalat is komolyabb érdeklődőnek tűnik, betelepülésük viszont egy talajcserét igényelne, melynek 300 millió forintos költségéhez állami segítségre lenne szükség. Az autóbuszgyár érkezésének ilyen akadálya nincs, viszont az előzetes hírek szerint kevesebb embernek tudnának állást biztosítani, körülbelül 150-250 főnek.

És milyen helyzetben vannak a már elbocsátott munkások?

A nyilatkozó dolgozókat titoktartási szerződés köti, így kevésbé mesélhettek a részletekről, mi zajlott le a gyáron belül a bezárás bejelentése óta, pár érdekességet azonban megosztottak a Napi.hu-val. A beszámolók szerint leszámolási ütemtervet kaptak az alkalmazottak, amiből kiderült, hogyan is fog kinézni hónapról hónapra a leépítés, mire is számítsanak pontosan. Ugyan pár hónap még hátravan a gyár teljes bezárásáig, az elmondottak alapján viszont már csak néhány száz alkalmazott dolgozik az üzemben.

A megkérdezettek szerint meglehetősen korrektül intézte az elbocsátásokat a gyár. A végkielégítések összegénél nem volt szűkmarkú, sőt sokaknak a felmondási időszakuk alatt már nem kellett bejárniuk dolgozni, a fizetésüket viszont ugyanúgy megkapták. Ingyenes továbbképzéseket is szervezett az ABB, bár ilyen tréningekre a cégbezárás bejelentése előtt is gyakran volt példa, így számos alkalmazott nem élt vele, mivel korábban már elvégezték ezeket a tanfolyamokat. Az önkormányzat támogatásával egy állásbörzét is szervezett az ABB, ahol 21 vállalat képviselte magát. Nem csak a környékről érkeztek cégek, hanem az ország számos pontjáról, valamint több munkaközvetítő is jelen volt.

A megkérdezettek szerint a munkakeresőknek még sincs egyszerű dolguk: számos esetben csak idénymunkákra keresnek embereket a helyi cégek, vagy magasabb végzettségűekre vadásznak. A fiatalok mobilisabbak ugyan, de nekik sem könnyű itt hagyniuk az otthonukat, családjukat egy távolabbi munkahelyért. Az idősebb generációhoz tartozóknak - különösen azoknak, akiknek már közel a nyugdíj - pedig szinte elképzelhetetlen a költözés más vidékre, ahol talán könnyebben találnának munkát. Véleményük szerint az ő korukban már egyébként is kevesebb helyen alkalmazzák őket szívesen, függetlenül a szakmai tapasztalatuktól és a munkamoráljuktól. A napi ingázás egy közepes távolságban lévő új munkahely és az otthonuk között is igen megterhelő lenne.

Összességében elmondható, hogy a legjobb megoldás mind a munkakeresők, mind az ózdi önkormányzat számára egy új cég lenne az elköszönő vállalat helyén, ami képes munkát adni minél több embernek a környékről. Ehhez azonban a kormányzat segítségét is számítanak a helyiek.