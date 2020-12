Bige László állítja, csak megfélemlítés miatt küldték rá a rendőröket

Megerősítette a Nitrogénművek Zrt., hogy őrizetbe vették Bige Lászlót, az ország tizedik leggazdagabb emberét, a vállalat igazgatósági elnökét. A rendőrség hűtlen kezeléssel és vesztegetés elfogadásával gyanúsítja, amelyet az érintett tagad, a vádakat alaptalannak tartja, szerinte csak a megfélemlítése a cél.

Hétfőn este vették őrizetbe Bige Lászlót, 112 milliárdos becsült vagyonával az ország tizedik leggazdagabb emberének számító, főként a műtrágyapiacon érdekelt vállalalkozót. A Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya a 24.hu-val az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége, önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítják a Nitrogénművek Zrt. vezetőjét.

Korábban már volt olyan, hogy a vállalkozót elővezették: akkor környezetvédelmi szabálytalanságokra hivatkozva a szolnoki vegyi üzemet - ezt a Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. üzemeltette - rohanták meg a rendőrök 2019-ben. Majd a szintén a cégcsoportba tartozó NZrt.-Trade Kft. is a hatóságok célkeresztjébe került a Nitrogénművek Zrt. két vezetőjével együtt. Utóbbi kapcsán a vád kezdetben sikkasztás volt, ami a két munkavállaló gyanúsítottkénti kihallgatása során hűtlen kezelésre változott - miközben leértékelt műtrágya értékesítése van a háttérben. Folyamatban van továbbá egy versenyhivatali eljárás a hazai műtrágyaszektor szerződési és értékesítési gyakorlatáról 2011 óta, amelyben nemcsak a Bige László érdekeltségében lévő gazdasági társaságok az érintettek.

A mostani ügy a vállalat közlése szerint még 2017. november 16-án kezdődött, amikor már házkutatást tartottak a Nitrogénművek Vegyipari Zrt. székhelyén, és ugyanezen napon házkutatásra került sor az NZRT-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. székhelyén is. A nyomozás azóta is tart és 3 éve nem került bírósági szakaszba.

A vádak teljes mértékben alaptalanok. A vállalatcsoport és valamennyi dolgozójának érdekében a Nitrogénművek minden jogi eszközzel megvédi magát a Bige Lászlót és a társaságot érintő igazságtalan intézkedésekkel szemben, mely intézkedések nyilvánvaló mozgatórugója társaságunk elnökének, Bige Lászlónak a megfélemlítése és jó hírnevének csorbítása. A cégcsoport működését a történtek nem befolyásolják. A Nitrogénművekre és Bige Holding Kft-re pénzügyi hatása nem lehet. A cég Igazgatósága és az alá tartozó vezetés biztosítja a folyamatos és gördülékeny üzletmenetet.

A Telex.hu közben arról ír, hogy a gyanú szerint Bige László olyan értékcsökkentett (leselejtezett) műtrágyát adott el, amely valójában többet ért. Aki megvette, már értékén, vagyis magasabb áron adta tovább a műtrágyát, a hasznon pedig elosztoztak. A portál szerint így ugyan saját cégét rabolta volna meg, de erre magyarázatot jelenthet - forrásaik véleménye alapján -, hogy így egyrészt adót takaríthatott meg, valamint a saját hitelezői elől vihetett el nyereséget. Állítják, a Nitrogénművek Zrt. jelentősen el van adósodva külföldi kötvénytulajdonosok felé, akik szerződésben tiltották meg, hogy a cég osztalékot fizessen, amit a feketeértékesítéssel ki lehetett játszani.

Mivel Bige László régen konfliktusban van Csányi Sándorral, aki a műtrágyapiacon is érdekelt, felmerült - korábban maga Bige is erre utalt -, hogy egy riválisa jelenthette fel. A két vállalkozó ellentéte régre nyúlik vissza, ennek egyik legismertebb kiütközése a KITE mezőgazdasági integrátor megvásárlása körüli vita volt. Akkor végülis Bige már úgy hitte, hogy a Nitrogénművekkel felvásárolta a céget, azonban belülről, egy regionális igazgató előzte be és adta tovább a társaságot. Arról az ügyről és a két milliárdos konfliktusáról részletes cikket írtunk.