Black Friday: így kerülje el a csaló kereskedőket

Az előző évek tapasztalata és az aktuális keresési statisztikák alapján az idei nagy novemberi leértékelési akciók (Black Friday) sikertermékei is a mobiltelefonok, az okosórák és a televíziók lesznek – jelzi előre az Olcsóbbat.hu. Az idei évben is várható, hogy a gyanútlan vásárlók pénzét csalók által létrehozott webáruházak próbálják megszerezni.

Az Olcsóbbat.hu statisztikái szerint az e-kereskedelmi forgalom egyre nagyobb százaléka kapcsolható a Black Friday akciókhoz: 2019-ben a portál teljes novemberi forgalmának 25 százalékát a november 22-i pénteken és az azt követő három napon mérték. A korábbi években ez az arány még rendre 20 százalék alatt maradt.

Egyre több a fekete péntek

"A webáruházak a Black Friday keltette érdeklődést bevételeik növelése érdekében igyekeznek több napra is kiterjeszteni - magyarázza Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. - Ennek egyik módja az, hogy a megelőző néhány pénteken is kitűzik a 'Black Friday' cimkét. Idén a Black Friday november 27-re esik, de egyes jelentősebb áruházak már 6-án is akcióztak ezzel a szlogennel. A piac összforgalmát azonban tavaly sokkal látványosabban megemelte a Black Fridayt követő hétvégén, sőt, még hétfőn is folytatódó leértékelési hullám, melynek hatására a forgalom egy helyett négy egymást követő napon keresztül is kiugró mértéket ért el."

A mobiltelefon és a televízió már a kezdetettől a Black Friday-akciók húzótermékei, de tavaly az értékesített mennyiség alapján az okosórák jöttek fel a második helyre. Az Olcsóbbat.hu portálról e három termékkategória alapján lépett tovább a vásárlók 45 százaléka az egyes webáruházak oldalaira. A toplista további helyein a tabletek, a laptopok, a porszívók, illetve a mosó- és szárítógépek következnek.

Így szűrhetők ki a csaló webáruházak

A felfokozott érdeklődés miatt a Black Friday időszakában aktivizálódnak a csaló webáruházak is, amelyek a valódi webáruházakhoz hasonló felületen igyekeznek a gyanútlan vásárlók pénzét megszerezni. Előfordulhat, hogy ezeket egy korábban működő, így akár többéves pozitív értékelésekkel rendelkező kisebb brand felvásárlásával hozzák létre, így még az ár-összehasonlító portálok találati listáira is felkerülhetnek.

A következő szempontok alapján lehet a legbiztosabban kiszűrni őket. Mindig legyen gyanakvó a vásárló, ha az adott bolt ajánlata sokkal olcsóbb, mint a sorban következő ajánlat. Szintén érdemes elkerülni a boltot, ha nem ajánlja fel az utánvét lehetőségét, vagy azt csak irreálisan magas (esetenként 10 ezer forintot is elérő) pótdíj ellenében teszi.

Az is gyanakvásra adhat okot, ha nincs telefonon is elérhető ügyfélszolgálat feltüntetve. Szintén gyanús, ha a webáruház oldalán nem található részletes információ a céges adatokról, az általános szerződési feltételekről vagy az adatvédelmi nyilatkozatról. A nem kellő magyarsággal szereplő információk is kelthetnek gyanakvást, de a nyelvhelyesség hiánya számos megbízhatóan működő, külföldi székhelyű szolgáltató esetében is előfordul.