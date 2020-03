Bő milliárdot költ autókra a Posta

A Magyar Posta Zrt. 146 autót vásárol a beszerzésre kiírt pályázatot megnyerő Porsche Hungariától.

A szerződés keretösszege nettó 886,5 millió (bruttó 1,13 milliárd) forint, amelyben a forgalomba helyezés költségeit is tartalmazza - derül ki a szerződésből.

Az autókat értékük és kivitelük alapján kategóriába sorolták:

Állami normatíva szerinti 8-as kivitelű autó

3 darab limuzin, automata váltóval darabonként bruttó 12,8 millió forintért



2 darab kombi, automata váltóval darabonként bruttó 13,1 millió forintért

Állami normatíva szerinti 7-es kivitelű autó

18 darab limuzin, manuális váltóval darabonként bruttó 6,6 millió forintért

15 darab kombi, manuális váltóval darabonként bruttó 6,8 millió forintért

5 darab kombi, automata váltóval darabonként bruttó 7,3 millió forintért

Állami normatíva szerinti 5-ös kivitelű autó

21 darab limuzin, manuális váltóval darabonként bruttó 6,2 millió forintért

5 darab limuzin, automata váltóval darabonként bruttó 6,6 millió forintért

3 darab limuzin, automata váltóval elektromos hajtással darabonként bruttó 11,3 millió forintért

Állami normatíva szerinti 3-as kivitelű autó

71 darab kombi, manuális váltóval darabonként bruttó 4,7 millió forintért

Egyterű

3 darab egyterű, manuális váltóval darabonként bruttó 13,1 millió forintért

Az autókra a Postának eladási joga is lesz, amellyel 4 év múlva élhet. A kötelező átvételi árat már most meghatározták abban az esetben, ha a kocsik nem futnak többet évi 44 ezer kilométernél. Ebben az esetben például egy most 13,1 millió forintért vett autót 4,1 millióért adnak majd vissza a Porsche Hungariának.

Első körben a Posta 146 autót vásárol, de ezen felül további kocsikat is rendelhet. Az többlet mennyiség - kategóriáktól függően - az eredeti darabszám 20-25 százaléka lehet.