Boltos bérek: nagy ugrás volt a fizetésekben

Júniusban áprilishoz képest a cipőboltos eladó 61 ezer, a könyvesbolti eladó 57 ezer, a ruhás eladó 53 ezer, a turkálós eladó 51 ezer forinttal vastagabb borítékot kapott hó végén. A webáruházasoknak is hízott a bukszájuk. A híradástechnikás eladók viszont 13 ezer forinttal kevesebbet vittek haza - derül ki a Blokkk.com kereskedelmi szakportál összesítéséből.

A koronavírus-járvány, valamint a márciusban bevezetett kijárási korlátozások alaposan visszavetették a legtöbb - nem élelmiszerbolt - vagy drogéria - bevételeit, mivel a vásárlók sem mehettek be az üzletekbe. Ezzel párhuzamosan az eladók fizetését is lefaragták a vállalkozások: mivel vásárlók nélkül is havonta fizetni kellett a bolthelyiségét, és az állami támogatásokat nem elsősorban a boltosokra méretezték. Létszámban végül a foglalkoztatottak számát nézve a második negyedévben 23 ezres leépítésre kényszerültek a boltosok, mellette tízezer dolgozót részmunkaidőre kellett tolni.

A friss statisztika szerint júniusra-júliusra a boltos piac kikászálódott a gödörből (áprilisban 10 százalékos volt a piac zuhanása), ami annyit jelentett, hogy a vásárlók már annyit vásároltak, mint egy évvel korábban. De nem minden áruterületen, van, ahol többet, például napicikkekből, vagy kevesebbet, például híradástechnikai termékekből. És mindez látszik a bérekben is - írja a portál, amely szerint például a ruházati boltok 90 százalékot estek áprilisban, de nyár elejére visszatértek a vásárlók és hozták az előző évi vásárlási formájukat. Emelkedtek is a bérek 52 ezer forinttal. A könyvesbolt, játékbolt is visszaemelt, a csúcsot pedig a cipőboltok hozták béremelésben, 61 ezer forinttal. És a turkálós eladók sem panaszkodhatnak annyit,, elégedett dolgozó persze nincs, náluk 51 ezer forinttal tolták meg a béreket.

A webáruházas eladóknál pedig a korábbiakhoz képest is emelkedtek a javadalmazások. A legjobban az autószalonokban fizettek júniusban, vélhetően a nagycsaládosok és az elektromos autóvásárlások támogatása miatt ugorhattak meg a fizetések.

A júniusi boltos bérolló 141 ezer forint volt, a ruhás, vagy az ázsiai piacok nélkül 115 ezer forint, a bérjegyzék vége táján a zöldséges boltokkal.