Borkai utódja is bizniszel a győri polippal - már a karácsonyra készülnek

Nem csak Borkai Zsolt, hanem a Fidesz által az utódjának kinézett Dézsi Csaba is jó kapcsolatot ápol Somogyi János győri nagyvállalkozóval: közösen dobnának piacra egy konyhai mérleget. Garantált a kiváló minőség.

Nem csak a szexbotrányba és korrupciógyanús ügyekbe keveredett és lemondott Borkai Zsolt ápolt szoros üzleti kapcsolatot Somogyi Jánossal, a Somogyi Holding milliárdos tulajdonosával, hanem Dézsi Csaba is, aki a Fidesz polgármester-jelöltje lesz Győrben a január 26-i időközi polgármester-választáson.

Dézsi Csaba ugyanis amellett, hogy a helyi kórház kardiológus professzora, még saját márkás (Dr.Dézsi) termékekkel is kereskedik, például konyhai mérleggel, amiket a "Home by Somogyi" kollekció tagjaként értékesítenek. Ez a Somogyi Elektronic Kft. márkája, amely a háztartási elektronikai cikkeket tömöríti.

"Karácsony előtt, ősszel a boltokba kerül a Gerzson és Panka Kalandjai designnal egy konyhai mérleg lányok és asszonyok és a konyhában járatos férfiak részére, a "Home by Somogyi" kollekció tagjaként, az ennek megfelelő kiváló minőségben" - derül ki a Dézsi Csaba által írt Gerzson és Panka című mesekönyv Facebook-oldaláról.

Somogyi Zsolt, aki most, a család második generációjának tagjaként irányítja ügyvezetőként a Somogyi Elektronic Kft.-t idén januárban így beszélt a márkáról: "Édesapám 2006-ban hirdette meg ezt a mára sikeressé vált üzletpolitikát, amelynek eredményeként közép-felső kategóriás, jó ár-érték arányú termékeket kínáló brandekké pozicionálta a Home by Somogyi márkanéven futó termékeket" - mondta az ügyvezető az azuzlet.hu-nak. Azt még nem tudni, hogy Dézsi Csaba konyhai mérlege pontosan mennyibe fog kerülni és mikortól lehet megvásárolni, de az biztos, hogy a konyhai mérlegen partnerként jól megfér egymás mellett a Dr.Dézsi és a Home by Somogyi márkajel.

A Borkai-botrány egyik szála volt, hogy a lemondott fideszes polgármester a 444.hu cikke szerint egy ismert győri vállalkozás, a Somogyi Holding tulajdonában álló, HA-BIC lajstromjelű, Cirrus SR22T Platinum típusú kisrepülőgépét is szokta használni - állította a győri polgármester dolgait, üzleti és magánéleti kapcsolatait tárgyaló blog, mely a Borkai nemi aktusáról készült felvételek nyilvánosságra hozásával vált azonnal ismertté. Az Ördög ügyvédje blog azt írta, valójában Borkaié az a negyedmilliárd forintos repülőgép, ami Somogyi János cégének nevén van.

Most júniusban fejeződött be a 6,3 milliárd forintos forgalmat bonyolító Somogyi Elektronic Kft. raktárfejlesztésének harmadik üteme is. Az ünnepélyes avatón pedig Borkai Zsolt polgármester méltatta a családi vállalkozást, amely az elsők között telepedett le az ipari parkban. Somogyi Jánosnak pedig közös cége is van Borkai ügyvédjével, Rákosfalvy Zoltánnal, aki szintén ott volt a nemi aktusról készült felvételeken: a Püspökvár Kft. vette meg Győrben a Bécsi kapu tér 3. szám alatti, a köznyelv által Vaskakas-háznak nevezett patinás épületegyüttest a Vaskakas étteremmel és a felette lévő udvarral.