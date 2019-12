Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bővíti telephelyét a Suez

A francia Suez 9,6 milliárd forintból bővíti oroszlányi telephelyét, 85 új munkahelyet teremtve a víztisztító membránokat előállító gyárban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szász Péter , 2019. december 10. kedd, 17:25 Fotó: MTI Fotó / Mónus Márton

A kormány az új munkahelyek és a magas hozzáadott értékű termelés miatt 1,7 milliárd forinttal támogatja a beruházást.

Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a Suez magyarországi vállalata csaknem 99 százalékban külföldi piacra termel, ezért a gyártás bővítése a magyar kivitelt is gyarapítja. A nemzetközi nagyvállalatok ugyanakkor nem csak a kiviteli csúcsokhoz járulnak hozzá, hanem ahhoz is, hogy Magyarországon a legkorszerűbb technológiák honosodjanak meg. Ezzel és a beruházásokért folytatott erős nemzetközi versennyel indokolta, hogy a kormány nemzetközi összehasonlításban is kedvező gazdasági környezettel ösztönzi a magyarországi befektetéseket.

A miniszter a bejelentéshez hozzáfűzte, hogy Franciaország a 4. legnagyobb befektető állam Magyarországon, több mint 500 francia hátterű cég csaknem 40 ezer embernek ad munkát belföldön. A két ország kereskedelmi forgalma az idei első 9 hónapban meghaladta a 6,3 milliárd eurót.

A Suez magyarországi vállalatának elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az Oroszlányban készülő termékeket több iparág is használja, főképp ott, ahol különösen fontos a tiszta víz. Yuvbir Singh a 35 százalékos oroszlányi bővítést azzal indokolta, hogy a 2002-ben létrehozott üzem a többszöri korszerűsítés után ismét elérte a kapacitásai határát.

A Suez Water Technologies and Solutions világszerte csaknem 200 üzemet működtet, és 11 ezer munkavállalót foglalkoztat. Magyarországi vállalatuknál csaknem ezren dolgoznak. Az oroszlányi székhelyű Suez Water Technologies & Solutions Hungary Kft. 2017-ben 160 millió euró, 2018-ban 171 millió euró árbevételt ért el. Adózott eredménye tavaly előtt 25 millió euró, tavaly 18 millió euró volt.