Brutális élelmiszerár-emeléssel riogatnak a fuvarozók

A 2017 májusában beterjesztett EU-s mobilitási csomag jelentős mértékben nehezítené a piacon való fennmaradást a magyarországi-, valamint a kelet-közép európai fuvarozók számára.Ha elbuknak a magyar javaslatok Brüsszelben, egyes termékek akár 20 százalékkal is drágábbak lehetnek a polcokon - olvasható a NiT Hungary közleményében.

Minden árunak az árába be kell építeni, ha esetleg drágább lesz a szállítmányozás. A legvégén ezt a fogyasztók is meg fogják érezni, hiszen a boltokban elérhető termékek drágábbak lesznek. - fogalmazta meg Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a NiT Hungary ülésén, ahol áttekintették a magyar fuvarozást és a hazai fogyasztókat is érintő uniós jogszabálycsomag hatását.

Közel 120 ezer munkahely érintett a kisvállalkozók között, amelyre veszély leselkedik. Ha megvalósulnak a tervezett előírások, sok magyar kisvállalkozó a tőkeszegénységéből adódóan nem tudja majd a versenyt állni, és 120 ezer munkahely kerül veszélybe. - mondta Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Az érdekképviselet szerint a Európai Bizottság csomagjavaslata túlzott adminisztrációs többletterhet jelenthet a gazdasági szereplők, különösen a kis- és középvállalkozások számára. A szabályozási tervek a közúti szállítás díjainak jelentős növekedését eredményezhetik, ami általános áremelkedéshez vezethet minden termékcsoportban. Az előkészületben lévő változtatások az Európai Unió versenyképességére is kedvezőtlenül hathatnak.

Nem csak közép-kelet-európai tagállamok, hanem dél-európai tagállamok, északi tagállamok, valamint Nagy-Britannia és Írország is hasonlóan gondolkoznak. Amit tehetünk, hogy folyamatosan napirenden tartjuk és semmilyen körülmények között ezt nem fogadjuk el - hangsúlyozta Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára