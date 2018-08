Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Budapestre érkezett az Orient Expressz

A legendás Orient Expressz szerelvényeit kívülről és belülről is megtekinthették vasárnap az érdeklődök a Magyar Vasúttörténeti Parkban. Nézze meg a képeket!

A "vonatok királya, a királyok vonata" - írta a Párizs - Velence - Prága - Budapest - Isztambul útvonalon közlekedő Venice Simplon-Orient Expresszről vasárnapi programajánlójában a Vasúttörténeti Park.

A 17 kocsiból álló expresszvonatot a Vasúttörténei Parkban nézhették meg az érdeklődők augusztus 26-án, egy szalon- és egy hálókocsit belülről is szemügyre vehettek.

A luxusvonat a 19. és 20. században Nyugat-Európát kötötte össze Kelet-Európával. A vonat jelenleg is közlekedik. Többek közt az angol krimiíró Agatha Christie is többször utazott rajta, egyik világhírűvé vált regényének is ez a fő helyszíne.

A képek forrása: MTI Fotó/Mohai Balázs.