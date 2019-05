Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bújtatot reklámozáson is kapták a népszerű C vitaminos céget

31 milliós forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a "Novo C plus" vitaminkészítmények miatt, a disztribútor megtévesztő reklámozás eszközével élt.

A GVH megállapította, hogy a Novonex Kft. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott a "Novo C plus" elnevezésű étrend-kiegészítő népszerűsítésekor.

A versenyhivatal vizsgálata feltárta, hogy a vállalkozás az európai közösségi jog által nem engedélyezett állításokat használt a reklámjaiban a C-vitamin készítményének egészségre gyakorolt hatásárát illetően. Így az például nem írhatta volna a szerről azt, hogy "a liposzómális technológia lehetővé teszi a C-vitamin kiváló hasznosulását a szervezetben", vagy hogy a forgalmazott szerrel megtörtént a "forradalmi áttörés a C-vitamin felszívódásában".

A GVH közleményében az is írja, hogy a cég mindemellett szerkesztői tartalomnak álcázott reklámokat jelentetett meg médiában; például a Kiskegyeben, a Blikk Nők és a Páciens című magazinban. A hatóság e jogsértőnek tarott magatartások miatt a céget és a burkol reklámok kiadóit összesen több mint 31 millió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

A terméknek saját weboldala van, a portál információi szerint a Novo C plus a Rossmanban, a DM-ben, a Herbáriában, a Benu gyógyszertárakban és a Gyöngy patikában is kapható.