Bukás után talpra állt Schobert Norbi

Tavaly több mint félmilliárddal, 1,4 milliárd forintra növelte árbevételét a fitneszedző és életmód-tanácsadó házaspár, Schobert Norbert és felesége, Rubint Réka Norbi Update nevű vállalkozása, amely azonban nem fizetett osztalékot. A házaspár Alakreform Kft.-je viszont - az előző évhez hasonlóan - 40 millió forint osztalékot hagyott jóvá a 2019-es eredményből - derül ki a céges beszámolókból.

A mérlegadatok alapján úgy tűnik, hogy kiheverte a kétéves (2014. november - 2016. október), kudarccal végződő tőzsdei szereplést és a következő két év bevételcsökkenését a Norbi Update Lowcarb Zrt. A társaság 2018-tól megújította és újracsomagolta a csökkentett szénhidrát- és cukortartalmú termékeit, bővítette a kínálatot és azokkal megjelent több kiskereskedelmi láncban is.

A Norbi Update-nek tavaly kiugró mértékben, 569 millió forinttal sikerült növelni a nettó árbevételét az előző évihez képest, 1 milliárd 444 millió forintra (ami belföldi értékesítésből származott). A működés ismét nyereségessé vált: a 2018-as 60 milliós veszteség után közel 26 milliós eredménnyel zárták a 2019-es üzleti évet - derül ki a társaság szeptember végén leadott egyszerűsített éves beszámolójából, ami az igazságügyi tárca Elektronikus beszámoló portálján érhető el. Adót mindössze 935 ezer forintot fizettek.

Osztalék kifizetéséről a beszámoló elfogadásakor nem döntöttek a tulajdonosok.

Norbi Update Lowcarb-adatok (M Ft) Megnevezés

2016 2017 2018 2019 Saját tőke 502,5 515,0 296,7 322,5 Kötelezettségek 83,1 152,1 148,3 300,5 Ért. nettó árbevétele 1022,2 914,3 875,4 1444,2 Egyéb bevételek 2,8 10,4 5,6 30,9 Üzemi eredmény 104,9 12,4 -56,9 28,7 Adózás előtti eredmény 108,0 13,4 -59,1 26,7 Adózott eredmény 102,2 12,5 -59,6 25,7

Forrás: E-beszamolo.im.gov.hu

Alábbhagyott a külföldi terjeszkedés lendülete

Az egymilliárdos forgalmat 2016-ban már sikerült meghaladnia a Schobert Norbert (a cégadatokban Schóbert Ferenc Norbert) fitneszedzőből lett életmód-tanácsadó és üzletember, valamint a felesége, Rubint Réka többségi tulajdonában lévő vállalatnak, amely működteti - nagyrészt franchise rendszerben - az Update élelmiszereket árusító üzleteket is. A határon túli terjeszkedésnek többször nekifutottak, de jelenleg a honlapjuk szerint csak Szlovákiában vannak franchise boltjaik. Magyarországon 73 ilyen árusítóhely van (öt évvel ezelőtt még tízzel több hazai, és másfél tucat külföldi üzletről szóltak a hírek a szomszédos országokban és Csehországban, valamint Angliában).

Az Update honlapján elérhető franchise-ismertető szerint a partnereik háromféle üzleti modellből választhatnak a boltmérettől és a termékválasztéktól függően: lehetőségük van úgynevezett szigetszerű árusítóhely, shop vagy bistro üzemeltetésére, de mindenhol hangsúlyos a pékáruk árusítása. Az ehhez szükséges beruházás 6-20 millió forintos költséget jelenthet a franchise-partnereknek.

Az év végén a cég pénztárában kétmillió, bankbetétben 59 millió forint volt, értékpapírban közel hatmilliót tartottak.

A Norbi Update magas költségen üzemelt, 1,1 milliárdot tettek ki az anyagjellegű kiadások - ebből 626 millió volt az eladott áruk beszerzési értéke, 438 millió az igénybe vett szolgáltatásoké, a többi anyagköltség és egyéb szolgáltatás. A személyi kiadások (bér, egyéb kifizetés, járulékok) 207 milliót vittek el, ami 64 millióval több a 2018-asnál, de közben nem nőtt a dolgozók száma (tavaly átlag 20 főt, tavalyelőtt 21 főt foglalkoztattak).

A beszámoló kiegészítő mellékletéből nem derül ki, hogy hány vezető beosztású dolgozójuk van és nekik mennyit fizettek, de ha csak a húsz fős alkalmazotti létszámot tekintjük, akkor a bruttó átlagos havi fizetés 860 ezer forint volt tavaly a cégnél.

A társaság öttagú igazgatósággal működik, abban helyet kapott a Schobert házaspár mellett Hampuk Zsolt séf és a "bulvárpápa" Ómolnár Miklós (2014 óta) is, aki a kormányközeli bulvárlap, a Ripost főszerkesztője. (Egy korábban igazgatósági tag részére folyósított kölcsönből 41 milliós követelése áll fenn a cégnek, és további 9 milliós egyéb követelése.) A cégnek év végén összesen közel 300 milliós követelése állt fenn, ugyanakkor a kötelezettségállománya is 300 milliós volt, ami túlnyomórészt rövid távú kötelezettség.

Jó formában van az Alakreform

Schoberték Alakreform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-je most is, mint a megelőző öt évben, fizet osztalékot a tulajdonoknak, tavalyhoz hasonlóan 40 millió forintot (e jövedelemből a magánszemélyeknek 15 százalék szja-t kell fizetni). A Rubint Réka edzésprogramjának nevét viselő Alakreform Kft.-nek Rubint az ügyvezetője, akinek edzésein és táboraiban való részvételért általában fizetni kell, kivéve egy-egy nagy rendezvényt, ahol ő is órát tart. A cégnek egy bejelentett dolgozója van.

A 11 éve alapított kft. tavaly 16 millió forinttal 136 millióra növelte a nettó árbevételét, és közel 56 milliós eredménnyel zárta az évet. Társasági adót 5,5 milliót fizettek be az adóhivatalnak.

A cég összes bevételéből 15 millió forint reklám és promóciós tevékenységből származott (Rubint Réka közösségi oldalain rendszeresen posztol reklámnak minősülő posztokat is), 42 millió szolgáltatás nyújtásából, 21 millió forgalmi jutalékból, 46 millió egyéb tevékenységből. Az Alakreform fő tevékenysége a kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, továbbá bejegyzett tevékenysége a testedzési szolgáltatás, egyéb sporttevékenység, sport-szabadidős képzés, a divat- és formatervezés.

Alakreform-adatok (M Ft)

Megnevezés

2016 2017 2018 2019 Saját tőke 38,1 37,2 44,5 60,3 Kötelezettségek 13,7 17,7 2,9 60,1 Ért. nettó árbevétele 115,3 109,2 120,0 136,7 Egyéb bevételek 0 10,0 0 0 Üzemi eredmény 36,4 37,1 45,7 61,3 Adózás előtti eredmény 36,4 37,1 45,7 61,3 Adózott eredmény 32,7 34,2 41,5 55,8

Forrás: E-beszamolo.im.gov.hu

Tavaly év végén 41 millió forint készpénz és 14 millió forint bankszámlán elhelyezett pénz szerepelt a társaság könyveiben. Az év végén 60 milliós kötelezettsége állt fenn, ugyanakkor 60 milliós követelése is volt.

Véleményvezérek

Schoberték a közösségi médiában is aktívak, naponta posztolnak és kommunikálnak a rajongókkal. A Magyarországon forgalmazott márkákat tekintve továbbra is az Update-nek van a legnagyobb Facebook-követőtábora, 1,3 millió rajongóval és 1,2 millió követővel, míg Rubint Réka oldala a személyes Fb-oldalakat tekintve a harmadik legnépszerűbb, 883 ezer lájkolóval - a Fészbuker.hu összesítése szerint.

Megnyilatkozásaiknak véleményformáló ereje van, Norbi egy-egy táplálkozással vagy elhízással kapcsolatos bejegyzése vagy videója nagy visszhangot váltott már ki a médiában, és arra is volt példa, hogy orvosok "tették helyre" az általa közölteket. Mint "véleményvezér", Rubint Réka Fb- és Instagram-oldalát is vizsgálta három évvel ezelőtt a Gazdasági Versenyhivatal, hogy az egyes posztokban ajánlott termékek és szolgáltatások megjelentetése tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősült-e. Az eljárás kötelezettségvállalással zárult, a forgalmazók kötelezettséget vállaltak arra, hogy megváltoztatják a marketing gyakorlatukat, így a GVH nem állapított meg jogsértést. A influenszernek pedig egyértelműen jelezni kell, ha reklámot tesz közzé.