Figyelmeztetés küldött a Spar mindenkinek!

Most a Spar nevében próbálkoznak a csalók, a boltlánc arra kér mindenkit, hogy ne dőljön be az átverésnek és a játékokról csak a cég hivatalos oldalain tájékozódjanak.

Az elmúlt hetekben több boltlánc köztük az Aldi és a Lidl - is arra figyelmeztetett, hogy csalók próbálják átverni az embereket. Most a Spar is ugyanezt tette.

Utóbbi boltlánc a hivatalos Facebook-oldalán pár napja közölte:

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. nevében ismeretlen személyek a Facebookon és az Instagramon a Spar profiljával / védjegyével visszaélve, azzal összetéveszthető megjelenéssel nyereményjáték látszatát keltik és hamis, adathalász profilon keresztül személyes adatokat kérnek. Tájékoztatjuk vásárlóinkat és nyereményjátékainkban résztvevőket, hogy a Spar · a nyereményjátékok lebonyolítása során soha nem kéri el a felhasználók bankszámlaszámát,

· az aktuális nyereményjáték vonatkozásában meghirdetett nyereményen túl semmilyen ajándék/jutalom átadását nem vállaltja,

· a nyereményjátékok részvételi feltételei között soha nem szerepelt az, hogy kövesse a felhasználó a SPAR Facebook vagy Instagram profilját,

· a nyereményjátékok időtartamának végét sosem jelöljük visszaszámlálóval.



A Spar arra kér mindenkit, hogy a céghez köthető nyereményjátékokról mindig a nyeremenyjatek.spar.hu oldalon és a Spar Magyarország hivatalos Facebook- vagy Instagram-oldalán tájékozódjon és fokozottan ügyelj adataid biztonságára.