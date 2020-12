Buktatói is lehetnek az állami ingyenmillióknak

Már most nagy az érdeklődés a kormány 2021 januárjában induló otthonfelújítási támogatása iránt, amely azonban csak akkor jelenthet érdemi segítséget a családoknak, ha odafigyelnek a pályázat részleteire. Máskülönben csalódás lehet a remeknek tűnő „üzletből” - hívják fel a figyelmet a Gépész Holding szakértői.

Sokan számolgatni kezdtek, amikor a kormány ősszel bejelentette, hogy állja a családosok lakásfelújításának felét egészen 6 millió forint értékhatárig, vagyis egy ekkora értékű munka, mindössze 3 millió forintba kerülne a megrendelőnek.

Azóta kiderült, hogy nem akármilyen arányban lehet benyújtani a számlákat: a munkadíjnak és az anyaköltségnek "egyensúlyban" kell lennie ahhoz, hogy az kincstár valóban utalja az összeget. Ez azt jelenti, hogy akár a munkadíj, akár az anyagköltség az alacsonyabb, csak ennek a dupláját kaphatja meg a pályázó.

Ebben pedig óriási különbségek vannak az egyes munkák között - hangsúlyozzák a szakértők. Egy szobafestésnél például a munkadíj sokkal magasabb, mint a pár liter festék, a takarófóliák és a munkaeszközök ára. Egy napelem-felszerelésnél viszont a panelek ára lesz lényegesen magasabb, mint a telepítők munkadíja.

A példánál maradva: napelemek felszerelésénél általában az a gyakorlat, hogy a panelek árának mintegy 20 százalékát szokták elkérni munkadíjként. Vagyis ha 1,5 millió forint értékben vásárolunk napelemeket, akkor mintegy 300 ezer forintos munkadíjjal lehet kalkulálni. Ez azt jelenti, hogy a beruházás 1,8 millió forintba kerül, de csak a 300 ezer forintos munkadíj dupláját, vagyis 600 ezer forintot tudunk visszakérni az államtól, a támogatási arány pedig rögtön nem 50, hanem csak 33,3 százalék.

Ekkor az a paradox helyzet áll elő, hogy a mesterember és a megrendelő a minél magasabb munkadíjban lesz érdekelt, hiszen amellett, hogy a többletet is az állam fizeti, annál nagyobb összeget tud a család visszaigényelni az anyagköltségből

Vagyis ha a paneleket nem 300, hanem 500 ezer forintért szerelik föl, akkor máris megvan az 50 százalékos támogatási intenzitás és végül a beruházás nem 1,2 millió, hanem csak 1 millió forintba kerül a megrendelőnek.

Persze ez nem ilyen egyszerű, hiszen ha az állam ellenőrizni fogja a pályázatokat, akkor megkérdezheti majd a napelemes cégtől, hogy a tavaly még 300 ezer forintba kerülő munka, hogy lett hirtelen 500 ezer forint.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a pályázat utófinanszírozású, vagyis ha valaki a magasabb munkadíjjal "trükközve" szeretné optimalizálni a támogatást, akkor ezt a magasabb költséget kell megfinanszíroznia (ebből a szempontból mindegy, hogy él-e a decemberben bejelentett kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású és legfeljebb 10 éves futamidejű hitel lehetőségével), ráadásul vállalja annak kockázatát, hogy a pályázat nem kap pozitív elbírálást.

A Gépész Holding szakértői szerint a legjobb megoldás, ha egy magas anyagköltségű és alacsony munkadíjú beruházással párba állítunk egy alacsony anyagköltségű és magas munkadíjút, például egy festést egy napelem-felszereléssel. Mivel csak a végén kell elszámolni, ráadásul a munkákat egészen hosszan el is lehet nyújtani, ennek a megszervezése nem okozhat nagy gondot.

Milyen munkákra lehet igényelni a támogatást? víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,

a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,

a galériaépítést,

a belső lépcső kialakítását és cseréjét,

a szaniterek beépítését vagy cseréjét,

a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

akadálymentesítési munkák,

alapozási szerkezet megerősítése, valamint

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

Érkezik az árrobbanás?

A trükközéstől függetlenül a pályázat egészen biztosan komoly keresletet generál majd a következő két évben erre pedig mind az alapanyag-kereskedők, mind pedig a szakemberek áremeléssel fognak reagálni. Az otthonfelújítási támogatás esetben pedig belép az "ingyenpénzfaktor" is, ami miatt egészen vastagon foghatnak a tollak az árajánlatok összeállításakor.

Most tényleg érdemes több forrásból is tájékozódni, mielőtt szerződést köt az ember. Attól persze nem kell félni, hogy az áremelés elviszi a teljes támogatási összeget, a családok így is jól fognak járni, de arra számítani kell, hogy az egy évvel ezelőtti árakhoz képest komoly lesz a növekedés.



Mi lesz a katás építési vállalkozókkal?

Lapunk információ szerint a jogászok is megosztottak abban a kérdésben, hogy a katás építési vállalkozók is részt vehetnek-e kivitelezőként a munkálatokban, vagy csak olyan cégek alvállalkozóiként, amelyek ki tudnak állítani számlát 27 százalékos áfával.

Amint hivatalos állásfoglalás érkezik a hatóságok részéről, a cikket frissítjük.

Elvileg a pályázat csak az 5 százalékos áfatartalmú számlákat zárja ki a rendszerből, a 0 százalékosat nem.

A katás vállalkozók megbízását gátolja, hogy jövőre ők egy - a lakások felújításában részt vevő - cégnek csak legfeljebb 3 millió forintig számlázhatnak, ez pedig nagyon hamar összejöhet, elég csak a rendkívül magas festői, vagy burkolói óradíjakra gondolni. Éppen ezért a 12 milliós határ sem túl magas - abban az esetben, ha maguk is szerződhetnek a felújításokra -, komoly igény esetén pár hónap alatt kimeríthetik a keretet.

A Gépész Holding szakértői szerint az érdeklődés a program iránt szinte a bejelentés után azonnal megnőtt, sokan startra készen állnak, hiszen a számlákat két éven át, 2021. január 1-je és 2022. december 31-e között lehet gyűjteni.



