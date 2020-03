Cofidis: egy vuhani kígyópörkölt teljesen átírta az üzleti terveinket

A lakosság egyre elfogadóbbá válik a hitelfelvétellel kapcsolatban. Ennek örülnek a hitelező cégek, a koronavírus-járvány hatását azonban nem képes megjósolni a piac.

A jövőbeni várakozások kapcsán elbizonytalanodtam. Néhány hónapja senki sem gondolta volna, hogy egy vuhani kígyópörkölt vagy farkasleves írja majd át az üzleti terveket - mondta Holló Bence, a Cofidis Magyarországi Fióktelep vezérigazgatója. A hitelt elutasítók aránya az elmúlt öt évben csökkent, a hitelezési piac pedig növekszik. A személyi hiteleknél különösen nagy a pezsgés, sokan a gépjárművásárlást is személyi hitelből finanszírozzák, és nem gépjárműhitelből. A hitelkártyák száma csökken, a tranzakcióké azonban emelkedik.

Több sokkal is szembesült a Cofidis az elmúlt években, ezekre próbált a cég úgy reagálni, hogy előnyösen jöjjön ki a megpróbáltatásokból. A koronavírus is sokkhatással lehet a piacokra. A Cofidis online megoldásokat vezetett be, videós azonosítással és hangazonosítással is aláírhatják az ügyfelek a szerződéseiket. Ez papírmentes, gyors, modern megoldás az ügyfelek számára. A Cofidis bruttó hitelállománya tavaly év végén meghaladta a 100 milliárd forintot, ezzel a fogyasztási hiteleket folyósító magyarországi pénzügyi szolgáltatók között piacvezetőnek számít.

A lakosság negyede utasítja el a hiteleket

A Cofidis friss kutatása alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt a hitelfelvevők száma és a felvett hitelek volumene. Az elmúlt években fokozatosan csökkent azok aránya, akik rossznak tartják az anyagi helyzetüket, ez is hozzájárult ahhoz, hogy nyitottabbá váltak az emberek a hitelfelvételre. A lakosság negyede számít hitelellenesnek, ők szükséges rossznak tartják a hiteleket. A lakosság 7 százaléka számít hitelkedvelőnek, kifejezetten hitelpártinak, és nagyjából a magyarok kétharmada számít úgynevezett hitelelfogadónak, aki úgy látja, bizonyos élethelyzetekben a hitelfelvétel racionális döntésnek számít.

A lakosság többsége nyitott az új technológiákra, még a kriptovaluták iránt is érdeklődik a 33 százalékuk. Az edukáció sokat számít, az emberek főleg azokat az újdonságokat fogadják el, amelyeket megértenek és amelyek hasznosak, megkönnyítik a mindennapi életet.

Jelentős a szakadék a társadalom befogadóképessége és a jelenleg elérhető technológiai megoldások között - mondta Lemák Gábor, a Fintech Group vezetője az eseményen. "A társadalom jelentős része számára a digitális pénzügyek a netbankolást és az érintéses bankkártyás fizetést jelenti. Pontosan emiatt a jelentős szakadék miatt a többségnek még segítségre van szüksége a digitális pénzügyi megoldások használatában. Ez különösen igaz a hitelezés területére. Az látszik, hogy a legújabb technológia itt van, elérhető, a társadalom viszont lassabb mértékben fogadja be az új megoldásokat. Idővel ez beér, ezek a folyamatok elindultak már - tette hozzá Lemák.