Csak jövőre készül el az egymilliárdos magyar rajzfilm

A tervek szerint 2020-ban láthatja a nagyközönség a kiemelkedő összegű, egymilliárd forint állami támogatásból készülő Toldi rajzfilmsorozat, amit Jankovics Marcell rendezésében a kecskeméti rajzfilmstúdió készít - derül ki a hirös.hu cikkéből.

Domokos Erika , 2019. február 21. csütörtök, 13:40 Fotó: MTI Fotó / Szigetváry Zsolt

A magyar kormány 2017. júniusi határozatában egyetértett azzal, "hogy az Arany János-emlékév keretében kiemelt hangsúlyt szükséges fektetni a költő életművének a fiatalabb generációkkal történő megismertetésére", ezért egymilliárd forintot különített el arra, hogy Arany János Toldi című elbeszélő költeménye alapján tizenkét részes rajzfilmsorozat készüljön.

Az Arany születésének 200. évfordulóját ünneplő, 2017-es emlékév keretében az MTVA írt ki pályázatot a Toldi-sorozat megvalósítására, amelyet a Kecskemétfilm Kft. nyert meg. A szerződést 2018 tavaszán írták alá a felek.

A kecskeméti hirös.hu friss cikke szerint javában folynak a Toldi-sorozat munkálatai a kecskeméti rajzfilmstúdióban. A tervek szerint 2020-ban (az emlékév után három évvel) lesz látható a kész animáció Jankovics Marcell rendezésében.

Legyen olyan népszerű, mint a Magyar népmesék

"2017-ben az Arany János Emlékbizottság úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló összeg egy részét arra fordítják, hogy készüljön egy rajzfilmsorozat a Toldiból. Azt tűzték ki célul, hogy legyen olyan népszerű, mint a Magyar népmesék sorozat. Természetesen megkerestem Jankovics Marcellt, és őt kértem meg arra, hogy a forgatókönyvet és a figuraterveket elkészítse, amit a pályázathoz be kellett adni" - mondta Mikulás Ferenc, a Kecskmétfilm Kft. vezetője a lapnak. Jankovics (lásd a fenti képen), aki illusztrált már Toldi-kötetet, végül elvállalta a sorozat rendezését.

A Toldi 12 énekét és az Előhangot körülbelül 8 perces epizódokban dolgozzák fel. Jankovics Marcell szerint a forgatókönyvet, a sorozat zenéjét és képi világát is egyfajta kettősség jellemzi. "Az első énekből már tulajdonképpen minden jelenet kész van valamilyen fázisban. A második és harmadik énekkel még nem állunk ilyen jól, de természetesen azokkal is haladunk, sőt már a tizedik éneken is dolgoznak. Lépcsős a munkafolyamat" - mondta a rendező.

A Toldiból 1984-ben készült már - egy többszörös díjnyertes, festmények inspirálta - animáció Daliás idők címmel a Pannónia Filmstúdióban, Gémes József rendezésében, a narrátora Szabó Gyula volt.

Terveztek egy filmet is A Magyar Nemzeti Filmalap korábban egy Toldi-film elkészítését is támogatta volna 1,7 milliárd forinttal, de 2014 októberében elálltak Pálfi György rendező Toldi-filmtervének megvalósításától. A produkció akkor rekordköltségvetéssel, 2,5 milliárd forintból készült volna. Sajtóinformációk szerint a szakításhoz személyes és szakmai nézeteltérések vezettek, ez érintette Andy Vajna filmipari kormánybiztos és Pálfi György közti ellentétet a megvalósítással kapcsolatban.