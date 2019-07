Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csaknem ezer embert vettek őrizetbe az év legnagyobb razziáiban

Csaknem kétszáz tonna élelmiszert és kétmillió liternél is több italt, valamint több mint kétszáz kilogramm ismeretlen eredetű növényvédőszert és egymillió darabnál is több ismeretlen eredetű teljesítményfokozót, illetve gyógyszernek minősülő terméket foglaltak le a hazai hatóságok az OPSON, a Silver Axe és a Viribus idei razziái során.

Magyarországon is komoly sikerrel zárultak a hamis és ellenőrizetlen forrásból származó élelmiszeripari cikkek, növényvédőszerek és doppingszerek forgalmazása ellen az utóbbi hónapokban indított legnagyobb nemzetközi szintű razziák.

A 2018 decembere és 2019 áprilisa között lezajlott VIII. OSPON akció során 78 ország különböző bűnüldöző szerve és élelmiszer-szabályozó hatósága, valamint piaci szereplője vett részt. A 18,7 millió darab árucikk lefoglalása mellett 672 embert vettek őrizetbe a hatóságok.

A több mint 67 ezer rajtaütés során több mint 100 millió euró (32,4 milliárd forint) értékben foglaltak le 16 ezer tonna ismeretlen eredetű, így az egészségre potenciálisan veszélyes élelmiszert és 33 millió liter alkoholtartalmú árucikket. A boltokban, piacokon, reptereken, kikötőkben és különböző ipari létesítményekben többek között átcímkézett lejárati idejű sajtokat és baromfiárukat, italárukban gyógyszerhatóanyagokat és egészségre ártalmas körülmények között tárolt hústermékeket találtak a hatóságok.

Az Europol és az EU Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által közösen létrehozott koordinációs központ 2011 óta minden évben az Interpollal közösen vesz részt az akcióban. Az idei művelet részeként az Europol egy mobil irodát delegált a hazánkban zajló razziák idejére, támogatva ezzel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) helyszíni munkáit.

Az ellenőrzések során 407 esetben indult további eljárás, amelynek eredményeként több mint 484 millió forint értékben, 183 tonna feletti mennyiségben emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert - húst és húskészítményt, halászati terméket, édesipari-, sütőipari - és vendéglátó ipari terméket -, valamint több mint 2 millió liter italárut (nagyrészt borászati terméket) foglaltak le.

A hamis, ismeretlen eredetű áruk komoly kockázatot jelentenek mind a lakosság, mind a nemzetgazdaság számára. A hamis termékek értékesítése jelentős profitot hoz a szervezett bűnözés számára, míg a legális kereskedelmi szereplők komoly bevételektől esnek el így, ezáltal veszélyeztetve további beruházásokat és meglévő munkahelyeket - mondta Csiki Olivér pénzügyőr százados, a NAV Központi Irányítás Rendészeti Főosztályának rendészeti kiemelt szakreferense.

Fontos elemhez érkezett az Europol és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) közös, először 2012-ben megszervezett, idén 30 ország részvételével március elejétől április végéig lezajlott Silver Axe elnevezésű akciója is, amelynek során a hatóságok idén 550 tonna illegális és hamis növényvédőszert foglaltak le és három embert vettek őrizetbe. Szakértői becslések szerint a lefoglalt mennyiség elegendő egy 49 ezer négyzetkilométernyi - vagyis egy Észtország méretű - terület teljes bepermetezésére.

A megelőző három akcióval együtt eddig összesen 1222 tonna árucikket kapcsoltak le a bűnüldöző szervek munkatársai. A fontosabb kikötőkben, reptereken és határátkelőkön történt ellenőrzések során minden olyan terméket lefoglaltak, amely nem esett át az egészségre és környezetre káros termékek kiszűrését szolgáló szigorú tesztelési folyamatokon. A 120 gyanús szállítmány lefoglalására úgy kerülhetett sor, hogy az Europol szakértői összevetették és kielemezték azokat az adatokat, amelyek a résztvevő országok hatóságaitól, valamint 34 - gyártásban és kereskedelemben érdekelt - iparági szereplőtől beérkeztek.

Az akció hazai vonatkozásához kapcsolódik, hogy a NAV és a Nébih együttműködésének köszönhetően 32 esetben indult eljárás, amelyek során több mint 226 kilogramm ismeretlen eredetű növényvédő szert vontak ki a forgalomból: 196 kilogramm esetében ismeretlen eredetű, idegen nyelvű címkével rendelkező, illegális termékeket semmisítettek meg, 30 kilónyi terméket pedig visszafordítottak a határon.

A harmadik jelentős nemzetközi műveletet, a Viribus akciót 2018-ban hirdette meg az Europol, amelyhez szintén csatlakozott Magyarország. A kezdeményezésben 33 ország (köztük 23 uniós tagállam), az Interpol, továbbá a WADA (Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) is részt vett, és fő célja az volt, hogy csökkentsék a bizonytalan eredetű és veszélyes doppingszerek, hamis gyógyszerek, étrend-kiegészítők, és gyógyhatású anyagok mennyiségét a piacon. Az ORFK, a NAV, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), valamint a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) is szerepet vállalt. Az akció eredményeképpen 3,8 millió doppingszert foglaltak le, 17 szervezett bűnözői csoporttal szemben kezdeményeztek eljárást, kilenc illegális laboratóriumot derítettek fel és zártak be, illetve 24 tonna szteroidnak minősülő alapanyagot foglaltak le. A razziák során 234 embert vettek őrizetbe és 839 esetben nyitottak bírósági eljárást.

A január közepétől május elejéig tartó művelet eredményeként a magyar hatóságok 972 millió forint értékben több mint egymillió darab ismeretlen eredetű készítményt foglaltak le. Továbbá 21 esetben indult büntetőeljárás, és letartóztattak 24 személyt.

Az akció tapasztalatai alapján egyértelműen látható, hogy az elmúlt évekhez képest ugrásszerűen megnőtt az anabolikus szteroidok száma és egyre jobban nő a növekedési hormonok mennyisége - mondta el Fülöpné Csákó Ibolya rendőr alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságának kiemelt főreferense.