Csalók támadják az OTP-ügyfeleit

E-mailben és a közösségi oldalakon terjesztenek csalók levelet, hogy frissíteni kell az OTPdirektet. A levél nem az OTP Banktól származik, senki ne kattintson a levélben szereplő linkre!

"Főleg e-mailen és a közösségi oldalakon terjed az alábbi hamis üzenet, amely az OTPdirekt frissítésére szólít fel. A tájékoztatás nem az OTP Banktól származik, ezért a hatóságok felé a bank megtette a szükséges intézkedéseket" - kezdi figyelmeztetését az adathalászatról az OTP.

"A szöveg valótlanságokat tartalmaz és szövegezése is magyartalan, nehezen értelmezhető. Kérjük ügyfeleinket, ne kattintsanak a megadott linkre, az internetbanki szolgáltatásokat csak az OTP Bank honlapjáról közvetlenül elérhető OTPdirekten, vagy a mobilbanki applikáción keresztül vegyék igénybe" - részletezi a bank a problémát, amelyet a Porftolio szúrt ki.

A bank azt is írja a netbank nyitóoldalán, hogy adathalász csalók rendszeresen megpróbálják megszerezni az óvatlan ügyfelek banki adatait. Az OTP Bank minden esetben megteszi az ilyenkor szokásos óvintézkedéseket, fejlett rendszereket alkalmaz a csalókkal szemben, a tudomására jutott gyanús esetekben pedig figyelmezteti ügyfeleit. Ugyanakkor az ügyfelektől is kellő elővigyázatosságot várnak el, ehhez pedig egy tájékoztató oldalt is létrehoztak. Aki óvatlan, beírja a jelszavát az áloldalakra, akár a pénzét is elveszítheti!