Csányi: Nem drágák a banki szolgáltatások

A miniszterelnök magánrepülős útjairól, Mészáros Lőrinchez fűződő viszonyáról, a devizahitelekről és az OTP Bank külföldi akvizícióiról, annak pénzügyi helyzetéről és a magyar bankpiac profitabilitásáról is beszélt Csányi Sándor, a pénzintézet elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában.

Csányi Sándor, az OTP Bank vezérigazgatója nem ért egyet azokkal, akik válságot várnak. "A magyar makrogazdaság most sokkal jobb állapotban van és a devizahitelek megszűnése, valamint a konzervatívabb hitelezési szabályok miatt a bankszektor növekedése is egészségesebb. Ami pedig az OTP-t illeti, mindig annak voltam a híve, hogy a jó időkben kell tartalékolni. Nem hiszem, hogy a világon lenne olyan bank, amelyik a 90 napon túl nem teljesítő hiteleire nálunk nagyobb tartalékot képezne" - magyarázta nézeteit a lapnak.

Arra a kérdésre, hogy a készpénztartalék miatt kezdtek külföldi felvásárlásokba, mert attól tart a bank, hogy kívánatos célpont legyen az ellenséges felvásárlóknak, vagy éppen az államnak, azt válaszolta, hogy nem erről van szó. "Ha egy bank mindenütt jelen van, az előnyt jelenthet a régióban mozgó vállalkozóknak" - indokolta azt, hogy két szlovén, moldáv és albán bankok felvásárlásával is foglalkozott az OTP, miután a bolgár, az orosz, az ukrán és horvát piacra lépést is tervezik vagy intézik. Azt is közölte Csányi, hogy ennek nincs köze ahhoz, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban azt mondta, azt szeretné, ha a magyar vállalkozások, társaságok annyi pénzt hoznának haza külföldről, mint amennyit a multik kivisznek. Állítja, ez egy régebben, 2001-2007 között elkezdett stratégia része, amikor felvásárolták első külföldi leányaikat.

"Amikor az MNB kifejtette az álláspontját erről a kérdésről, mi is megfogalmaztuk a véleményünket, és az nem teljesen igazolta vissza a jegybank megállapításait. Azokban az országokban, ahol az OTP jelen van, a marzsok Magyarországon a második legalacsonyabbak" - válaszolta arra a kérdésre, hogy mennyire ért egyet az MNB-vel azt illetően, hogy a banki szolgáltatások túl drágák az ügyfeleknek és ezen a bankok sokat nyernek.

"Az is fontos, hogy amennyiben egy tranzakciónak, például jelzáloghitelnek, nagyjából fixek a költségei, Magyarországon, ahol átlagosan kicsik a hitelösszegek, százalékban kifejezve - ahogy a jegybank méri a költségeket - ez sokkal magasabb terhelést jelent. Szlovákiában, Lengyelországban vagy Csehországban 2,5-3,5-szer akkora az átlagos jelzáloghitel, mint Magyarországon, a fix költségei pedig nagyjából ugyanakkorák" - érvelt tovább amellett, hogy Magyarországon nem is olyan magasak a költségek, ha összehasonlítják más piacokkal a hazait.

Orbán Viktor miniszterelnököt még egy ponton érintették az interjúban: a kormányfő ugyanis többször utazott a bank egy érdekeltsége tulajdonolta magán repülővel. Korábban erről Csányi azt mondta, hogy az utakat Orbán mindig maga fizette. Most viszont pontosította ezt:

Tényleg nem szeretnék ezzel foglalkozni, de nyilván nem arra gondoltam, hogy jön a kasszához, sorszámot húz és fizet - mondta Csányi.

Azt is hozzátette, hogy az OTP tulajdonában álló Air Invest Kft. birtokol egy repülőt, ezt pedig piaci alapon hasznosítják, már korábban is biztosították más kormányoknak is protokollcélokra. "A lényeg az, hogy a közös utazásokból ráeső részt mindig kiszámláztuk és átutalták. Az idézett beszélgetésben pedig szó sem esett azokról az esetekről, amikor a Kormány hivatalos célra vette igénybe a repülőt, ilyenkor - természetesen - a Miniszterelnökség utazásszervezője az Air Invest Kft. megrendelője" - foglalta összeg a miniszterelnök utazásainak konstrukcióját.

A mostanában az Európai Unió Bírósága által hozott devizahiteles ítéletek kapcsán azt mondta Csányi, hogy szerinte ezek érdemi változást nem hoznak a még zajló pereknél. " Az az alapvető kérdés, hogy az ügyfelek kaptak-e megfelelő tájékoztatást az árfolyamkockázatról, vagy sem. Mi korrekt tájékoztatást adtunk, sőt mindenkit próbáltunk rábeszélni a forinthitelre, és csak ha az ügyfél nem tágított, akkor adtunk devizahitelt" - mondta Csányi, aki arról is beszélt, hogy akkor nyomás volt a bankon, mert a devizahitelek megjelenésekor alig tudták növelni a kihelyezéseiket, mivel a külföldi intézetek előnyösebb helyzetben voltak az anyabankok devizaforrásai miatt. Ha most kellene döntenie, lehet nem lépne be a devizahitelezési piacra az OTP.

"Jó a személyes viszonyom Mészáros Lőrinccel. És jó az OTP viszonya is a Mészáros-cégekkel, amelyek közül néhányat valóban finanszírozunk. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek a cégek stabil ügyfeleink legyenek és szerencsére azok is. A felcsúti foci, és most nem az elsőosztályú csapatra, hanem az utánpótlás-piramisra gondolok, jól van felépítve. Bízom benne, hogy onnét még jönnek ki nemzetközileg elismert játékosok is" - nyilatkozta a felcsúti milliárdoshoz fűződő viszonyáról. Faggatózásra még annyit mondott, hogy nincs közöttük feszültség, "még ha sokan próbálnak is ilyet szítani".