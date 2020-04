Csődvédelmet kért a Bónusz Brigád: ez vár a vásárlókra és a partnereikre

Csődvédelmet kért Magyarország piacvezető közösségi vásárlási oldala, a Bónusz Brigád, remélik, a válság után helyre tudják hozni a működésüket, most pedig meg tudnak egyezni a hitelezőkkel. A kuponok érvényességét meghosszabbítják.

A Bónusz Brigád célja, hogy a hitelezőivel egyezséget tudjon kötni, elkerülje a fizetésképtelenséget, és a vásárlói számára újra tudjon utazásokat és szolgáltatások ezreit kínálni, ahogy a világjárvány kitörése előtt - írják közleményükben. A cég a működését ebben az átmeneti időszakban sem függeszti fel, az oldal változatlanul elérhető lesz a vásárlók számára.

A népszerű kuponos oldal az amerikai Groupon cég üzleti modelljét alkalmazza, a közösségi vásárlás első magyar képviselője és legsikeresebb üzleti szereplője, az elmúlt 10 év során összesen 34 milliárd forintot spórolt vásárlóinak, a partnereitől pedig átvállalta a hirdetési költségek egy részét.

Nem tudnak megbirkózni a követelésekkel

Az idén 10 éves weboldal korábban csak hagyományosan értékesítő szolgáltatókat - például éttermeket, bárokat, szépségszalonokat, tanfolyamokat, wellness központokat - és élményeket tett elérhetővé az interneten, átalakítva a magyar kiskereskedelmi piac működését. A koronavírus-járvány azonban rendkívüli helyzetet teremtett a világban és Magyarországon is. Az utazási- és egyéb szolgáltató szektorok bedőlése a Bónusz Brigádot is nehéz helyzetbe hozta.

Április első napjaiban a cég kevesebb, mint 100 partnerétől kért türelmet a számlák kifizetésével kapcsolatban. A felháborodott partnerek közül azonban néhányan a médiához fordultak azt híresztelve, hogy a Bónusz Brigád fizetésképtelen. A híresztelés és hangulatkeltés pánikhangulatot eredményezett, amelyben mind a vásárlók, mind a partnerek megrohamozták a céget a bónuszuk visszaváltását, vagy az anyagi követeléseik azonnali kiegyenlítését követelték. A Bónusz Brigád és a partnerei védelmének érdekében a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy csődvédelmet kérnek, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy a járvány okozta válsághelyzet alatt is folytassa tevékenységét és hogy tartozásait partnerei felé kiegyenlíthesse.

Ezt jelenti a csődvédelem

Ha egy gazdálkodó szervezet átmeneti fizetési nehézséggel küzd és hitelezőknek is tartozik, a gazdasági helyzetét tekintve pedig van reális esélye annak, hogy idővel gazdálkodását rendbe tudja hozni és képes lesz tovább működni, indokolt csődvédelmet kérni.

A csődeljárás célja, hogy az adós cég a hitelezőivel egyezséget kötve elkerülje fizetésképtelenségét, és tovább tudjon működni, ugyanakkor a hitelezőinek is méltányosabb helyzetet biztosítson ahhoz képest, mintha felszámolási eljárásra kerülne sor.

A gazdaságok működésének alapja a bizalom. A gazdasági helyzet megváltozása visszahat a szereplők - fogyasztásban, beruházásokban, megtakarításokban vagy a hitelpiacon jelentkező - hangulatára is, pozitív vagy épp negatív visszacsatolási mechanizmusokat beindítva. Cél az, hogy a bizalom helyreállítása révén a Bónusz Brigád átvészelhesse ezt a nehéz időszakot.

A Bónusz Brigád vezetősége a partnerektől fizetési türelmet kér, illetve szeretne megegyezni. A vásárlóktól is türelmet kérnek. A járvány ideje alatt a bónuszok java része nem beváltható, hiszen a szolgáltatók nagy része bezárt. Ezért a bónuszok lejáratát meghosszabbították, azok későbbi időpontban lesznek beválthatók, illetve egyenleg formájában jóváírva. Míg a cég korábban élmények széles tárházát nyújtotta, most a megváltozott helyzetre reagálva olyan ajánlatokat gyűjtenek össze, amelyek segítik a vásárlókat ebben a nehéz helyzetben is (tartós élelmiszer, maszkok, fertőtlenítők, otthoni sportolás, immunerősítők, stb.). Emellett elindították a Mentsd meg a kedvenc helyed programot, amire pár nap alatt 200 egyéni vállalkozó vagy mikro- és kisvállalkozás jelentkezett.