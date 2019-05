Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csomagok tízezrei nem érkeznek meg időben - itt a figyelmeztetés

A vámszakma nincs felkészülve arra, hogy 2021-től akár 40 millió új vámeljárást folytasson le a változó uniós szabályok miatt, így hatalmas szállítási csúszások következhetnek be, a csomagok nem érkeznek majd meg időben - véli a logisztikai szövetség.

Több mint százszorosára nőhet az e-kereskedelemhez kapcsolódó vámeljárások száma Magyarországon, miután egy európai uniós rendelet értelmében 2021-től az unión kívüli országokból érkező, kis értékű csomagok után is adófizetési kötelezettség keletkezik - adta hírül a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ).

A jogszabály hatálybalépését követően csak a NAV Reptéri Igazgatóságán a jelenlegi évi 300 ezres vámesetszám mellett várhatóan 40 millió darab új vámeljárás is megjelenik majd, aminek gyors és hatékony kezelésére a folyamatban résztvevő logisztikai szereplők és a vámszakma jelenleg nincs felkészülve. Az MLSZKSZ és a Magyar Vámügyi Szövetség (MVSZ) szerint elengedhetetlen az áruimport-folyamat újragondolása, valamint ennek megfelelő szabályozói környezet és komplex informatikai rendszerek mielőbbi megteremtése. Különben a határidőt követően állandósulhatnak a szállítási csúszások, csomagok tízezrei nem fognak időben megérkezni a megrendelőkhöz.

Ha valaki az EU-n kívülről rendel terméket, akkor jelenleg 22 euró érték alatt nem kell vámot és általános forgalmi adót fizetnie. Mindez sok visszaélésre adott lehetőséget, a távol-keleti online áruházak előszeretettel trükköztek azzal, hogy ennél kisebb összeget tüntetnek fel a csomagon, függetlenül attól, hogy mekkora értékű árucikk volt az adott küldeményben - jelentős bevételkiesést okozva ezzel az EU-nak és a tagállamoknak egyaránt. Egy 2021. január elsején hatályba lépő európai uniós jogszabály első körben megszünteti ezen kis értékű küldemények adómentességét, ami jelentős kihívás elé állítja az áruimport folyamatában résztvevőket - elsősorban az adóhatóságot és a vámügynöki szolgáltatást végző logisztikai szereplőket - írta az MLSZKSZ.

Az e-kereskedelemhez kapcsolódóan jelenleg évi mintegy 300 ezer darab vámkezelési eljárás zajlik. A kis értékű postai küldeményeknél eddig csak szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végeztek, nem volt szükség ezek esetében adó- és vám kivetésére. A jogszabályváltozást és a postai csomagok forgalmának évi 20-25 százalékos növekedését is figyelembe véve, 2021. január elsejétől a meglévő vámeljárási esetszám mellett, várhatóan további évi több mint 40 millió vámeljárás várható. A légi úton érkező árumennyiség növekvő volumenét jól érzékelteti, hogy 2015 és 2018 decembere között 91,5 ezer tonnáról 146 ezer tonnára nőtt a Budapest Airport cargoforgalma.

A vámeljárások esetszámának megugrása - a jelenlegi szakemberállományt és informatikai rendszereket figyelembe véve - lényegében megoldhatatlan feladat elé állítja az áruimport folyamat szereplőit - véli Fülöp Zsolt. A szövetség elnöke szerint mielőbbi átfogó informatikai fejlesztésre és a szabályozási környezet átgondolására lenne szükség, minthogy az új rendszereket még az éles üzem előtt - 2020 végig - egy kiemelten forgalmas időszakban le is kellene tesztelni. Ennek hiányában lelassulhat a csomaglogisztika, állandósulhatnak a szállítási csúszások, a küldemények hetekkel, hónapokkal később kerülhetnek majd a megrendelőkhöz. A lassuló folyamatok Magyarország piaci pozícióit is jelentősen veszélyeztethetik, elsősorban az e-kereskedelemben résztvevő logisztikai szereplők eshetnek el megrendelésektől.

A piac szereplői többféle, a helyzetet rendszerszinten orvosló megoldáson dolgozik. A szövetségek szerint többek között elengedhetetlen az előzetes vámkezelés gyakorlatának általánossá tétele, azaz, hogy az áruk vámügyi kezeléséhez szükséges információk már akkor beérkezzenek a vámügyi szolgáltatást végző logisztikai szereplőkhöz, valamint a magyar adó- és vámhatósághoz, amikor a küldemények külföldről elindulnak Magyarország felé. Ezt a gyakorlatot alkalmazzák már most is azok nagy logisztikai integrátor cégek, amelyek a világ egyik pontjáról a másikra akár 24 órán belül is vállalják a küldemények kiszállítását.