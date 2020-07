Csőtörés a lakásban - így érdemes vitatkozni a biztosítóval

A lakásbiztosításoknál az egyik leggyakoribb kár a csőtörés, amelyre fizet a biztosító, ám nem mindegy, hogy mennyit - derül ki a DAS Jogvédelmi Biztosító egy káresetről szóló leírásából.

A károsult lakásában csőtörés miatt teljesen elázott konyha, tönkrement a konyhabútor, a fal is vizes lett majd penészedni kezdett. A csőtörést kivizsgáló szakértők több helyen megfúrták a konyhafalat, hogy a csőtörés pontját meg tudják határozni. A káreseményt a lakástulajdonos bejelentette a biztosítónak, amely a kárigény elbírálásakor csak a lakásbiztosítási szerződés alapján kért összegnek csak a felét szerette volna kifizetni. Az érintett panasszal fordult a biztosítóhoz, ám újra elutasították a kérelmét. A jogvédelmi biztosító szakértői szerint azonban érdemes volt újabb kört futni.

Az új lakásokban már olyan műanyag csővezetékek vannak, amelyeknek mások a tulajdonságai, mint a régi lakásokra jellemző fémből és betonból készült csővezetékeknek. Többek között különböző az úgynevezett viszkoelasztikus viselkedésük (nagyon leegyszerűsítve az alakváltozásuk), ez pedig lényeges a csőtöréseknél.

A régebbi budapesti lakásokban lévő vízcsövek - hasonlóan a szóban forgó lakás esetéhez - még olyan régi típusú anyagból készültek, amelyekben lévő lerakódások több tíz éves és az anyag merevsége miatt a csövek a keletkezett víznyomás miatt több, egymástól messzebbi ponton is eltörhettek ugyanazon káreseménynél és folyhattak bele a falba. Ezek miatt a víz elfolyása nem határolható be egzakt módon azon kis területre, amelyre a biztosító méterben határt szabott. Tehát a kár felülete is nagyobb, így a biztosítási szolgáltatási összegnek is ehhez kell illeszkednie"