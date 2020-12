December 24-i zárvatartást kér a szakszervezet a boltoktól

Az idősek vásárlási idősávja és a korai zárás miatt a megszokottnál is nagyobb tömeg lehet a boltokban karácsony előtt. A bevásárlási hajtásban a szakszervezetek szerint nem praktikus a nyugdíjasok védett időszaka, ezért azt kérik az üzletektől, hogy a tömeg miatt 24-én inkább ne nyissanak ki, mert járványügyi szempontból veszélyes lenne ez.

Már biztos, hogy kevesebb mint három héttel karácsony előtt a boltokban nem lesz kisebb a zsúfoltság, miután a magyarországi járványügyi helyzet nem javult érdemben, ezért enyhítéseknek nincs helye: Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn jelezte is, hogy a korlátozásokat fenntartják január 11-ig. Bevásárlási szempontból ennek két lényeges eleme van: az idősek hétköznap 9-11 órás és hétvégi 8-10 óra közötti vásárlási sávja, valamint az este 7 órás boltzár. Mivel a vásárlási időt mind a kettő szűkíti, nagyobb tumultus lehet a boltokban, amit csak fokoz, hogy az emberek karácsonyra élelmiszert és karácsonyi ajándékot is akarnak venni. A problémára Müller Cecília tisztifőorvos is azt mondta, hogy nem jó, hogy a boltok zsúfoltak, mert így könnyebben terjed a fertőzés.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének az elnöke a bejelentésről a hvg.hu-nak elmondta, a már korábban meghatározott idősek sávja a boltok számára hétközben kibírható, a hétvégi szűkítés viszont már megmutatkozik. Ez a szakszervezet szempontjából lényeges kérdés, mert így nem a legjobb feltételekkel ülhetnek le tárgyalni a bérekről a munkaadók képviseletével.

A szűk nyitvatartás járványügyi szempontból is aggályos, mert így egyszerre többen akarnak vásárolni, ami főként a kis boltokban okozhat gondot, ahol nehezen tartható a távolság - mondta Karsai. December 24-én pedig még rosszabb lehet a helyzet, mert eleve korábban kell zárnia az üzleteknek, de közben az idősek vásárlási sávja még 2 órát rövidít ezen. Éppen ezért felvették több áruházlánccal is a kapcsolatot és arra kérték őket, inkább ne nyissanak ki. Eddig az Auchan és a Spar reagált, ők 14 óra helyett már délben be fognak zárni szenteste napján, vagyis 11 után már nem lesz érdemes elindulni bevásárolni. A barkácsáruházak egyébként megfogadták a tanácsot: nem fognak kinyitni aznap - írja a portál.

Az emberek a járvány miatt máshogy vásárolnak, sokan már előre beszerzik a tartós élelmiszereket. Lehet, hogy magától is elmarad a roham.