Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Demonstrációkkal, hídlezárással fenyegetőzik egy taxis egyesület a Bolt miatt

Újabb elégedetlenségi hullám söpör végig a budapesti taxisokon. Ezúttal az Uber utódjaként emlegetett Bolt (korábbi nevén a Taxify) húzta ki a gyufát azzal, hogy nem felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Nem kizárt ugyanakkor, hogy a tiltakozás hátterében a Bolt nemzetközi ismertsége áll, amely miatt sok Budapestre érkező külföldi őket választja a hazai vetélytársak helyett.

Tüntetés szervezését is kilátásba helyezték egyes taxisok arra az esetre, ha a Bolt autói tovább folytathatják a személyszállítást - közölte Csertek István, az Európai Taxis Egyesület elnöke. A boltosokkal az a bajuk, hogy szerintük nem felelnek meg a személyszállításra vonatkozó összes jogszabálynak. A taxisok véleménye megosztott a Bolttal kapcsolatban. A cég részéről pedig azt hangsúlyozták, hogy szolgáltatási struktúrájuk teljes mértékben megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.



"Tarlós István tudtával több mint négy hónapja minősítés nélkül szolgáltatnak a Bolt autói. Mivel a Taxify/Bolt szabadjelzői nem felelnek meg a követelményeknek, ezért kérjük, hogy a cég minősítését haladéktalanul vonják vissza. Itt szeretném közölni Önnel,hogy demonstráció szervezésébe kezdtünk. Ez először a Városháza környékét fogja érinteni. Utána jönnek újra a hidak." Ezt Csertek István, az Európai Taxis Egyesület elnöke jelentette be a Budapest Közút Zrt. szakértőjének, Komáromi Endrének, aki korábban igazgató volt a cégnél, illetve előtte a Fővárosi Taxiállomásokat üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t vezette. Az elnök szerint a Bolt az Uberhez hasonló módszerrel dolgozik, és mint elmondta, ez nem tetszik a többi taxitársaságnak.

A Bolt előtte Taxifyként működött, ám idén tavasszal az észt utazásmegosztó alkalmazás márkanevet váltott. Az Index ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy "a Bolt nem egy teljesen új név a cég környékén, ugyanis a Taxify elektromos rollerjeinek eddig is ez volt a márkaneve". És a cikkben szerepelt az is, hogy a Taxify Londonban hosszú ideig nem kapott engedélyt, majd három nap után letiltották őket, amikor egy cég felvásárlásával akartak a piacra belépni.

Az Ubert sok országban támadták. Részben azért, mert nem fizetett társasági adót és nem munkavállalókként alkalmazta sofőrjeit, akik nem is taxis vállalkozók. Emellett a "taxik" nem estek át minősítő vizsgálaton, az árképzés pedig jogszabálysértő volt, mert az nem a taxaméter által, hanem a mobilapplikáció alapján történt. A hab a tortán pedig az volt, hogy az utas nem kapott számlát, és a sofőr sem számlázott az Ubernek.

Az Uber távozását követően jelent meg itthon a Taxify Hungary Fuvarszervező és Szolgáltató Kft., amelyet 2016 júliusában hoztak létre taxis személyszállításra. A cég ügyvezetője jelenleg Poprócsi Zsolt, aki tulajdonos is Szilágyi Balázzsal és Ferentzy Zoltánnal együtt. A 17 fős cég árbevétele évről évre szépen emelkedett. Tavaly nettó 462 millió folyt be a kasszába, a vállalkozás adózott eredménye pedig 163,4 millió forint lett.

"A taxikat ugyan átnevezték, de a Bolt szabadjelzőit és oldalmatricáit nem minősítették le, így szolgáltatniuk sem lehetne" - állítja Csertek István. Az elnök bejelentésére a Budapest Közút Zrt. Közlekedési Igazgatósága azt válaszolta, hogy "a Taxify/Bolt szabadjelzője a közlekedéshatósági vizsgálaton nem felelt meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 67. § (1) bekezdésében foglaltaknak."

Továbbá jelezték azt is, hogy "a Budapest Közút Zrt. járműminősítő vizsgálatán a Taxify Hungary Kft.-vel szerződésben álló járművek az idézett jogszabályra és a fent írt hatósági vizsgálat eredményére is figyelemmel jelenleg csak a Taxify eredeti (Bolt feliratot nem tartalmazó) szabadjelzővel felelnek meg."

Az Európai Taxis Egyesület elnöke elmondta, hogy éppen ezért a boltosokat a közlekedési hatóságnál nem vizsgáztatják le.

Mivel nem felelnek meg a követelményeknek azt a trükköt vetik be, hogy a minősítő telepre úgy mennek be, hogy a matricát letakarják, a szabadjelzőt pedig lecserélik a Taxifyra vagy másra, majd amikor kijönnek a minősítésről, visszateszik a Bolt jelzést. Ez már több hónapja így működik és az illetékes hatóságok, bár tudnak a szabálytalanságokról, semmit nem tesznek ellene.

Csertek István hangsúlyozta, hogy nem a taxisokkal van a bajuk, hanem a céggel. "Ha mással minden jogszabályt betartatnak, akkor ők sem élvezhetnek kivételt. Az a lényeg, hogy a vállalkozásnak van-e minősítése, és ha nincs, akkor ne engedjék a működését. Márpedig jelenleg a fővárosban mintegy ezer boltos taxi minősítés nélkül jár."

Az elnök a Bolttal kapcsolatban kifogásolta azt is, hogy sofőrjeiktől Észtországból vonják le a százalékot. Márpedig fuvarszervezési engedéllyel rendelkező cégeknek kellene kiközvetíteniük a fuvarokat a taxisoknak. Ilyen engedélye a Taxifynak van, de a Boltnak nincs.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) részéről megerősítették a Csertek István által mondottakat. A Budapesti Fuvarszervezők, az egyéni vagy társas taxitársaságok és maguk a taxik ellenőrzésére jogosult BKK szerint "a Taxify Hungary Kft. szerződés (szoftverhasználati megállapodás) alapján jogosult az észtországi Taxify ÖÜ saját fejlesztésű diszpécseralkalmazás-szoftverének használatára." Hozzátették: ezáltal "a Taxify Hungary Kft. saját vállalkozásában tart fenn folyamatosan diszpécserszolgáltatást. A Taxify Hungary Kft. által üzemeltetett taxitársaság működése megfelel a magyarországi szabályozásnak. A diszpécserszolgáltatás működését a BKK a Taxify Hungary Kft. székhelyén rendszeresen ellenőrzi."

"Ez csak azért furcsa" - jegyezte meg Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke -, "mert a fuvarszervezésre ugyan a magyar cégnek van engedélye, de nem ez a vállalkozás biztosítja a fuvarokat, hanem az észtországi társaság."

Hogy pontosan miként működik a Taxify, vagyis most már a Bolt, a Privatkopo.hu két cikkben mutatta be. Itt az egyik és itt a másik. Összefoglalva: a taxisok a Taxify Hungary Kft.-vel, valamint az észtországi Taxify OÜ céggel szerződnek. Ez a vállalkozás a fuvarok bevételéből 25 százalékos jutalékot von le. A diszpécserszolgáltatási tevékenységet végző magyar társaság viszont nem határoz meg külön díjat a taxissal szemben. Emiatt a jutalék a lap meglátása szerint bújtatott fuvarszervezési díj lehet.

Bolt szerint a működésük megfelel a jogszabályoknak

A Bolt működése mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályoknak - írta a cég válaszában. "A sofőrjeink minden olyan engedéllyel rendelkeznek, melyeket a hatóság előír, és ezeket az illetékes hatóság folyamatosan ellenőrzi is. A márkanév használatához az illetékes, állásfoglalásra jogosult fővárosi intézmény hozzájárult."

Arra a kérdésre, hogy mi az oka annak, hogy az előírásoknak nem megfelelő Bolt szabadjelzővel közlekednek az autók, a cég részéről azt válaszolták, hogy a szóban forgó nem jogerős döntést megfellebbezték, és remélik, hogy másodfokon nekik adnak majd igazat. "Tekintettel a folyamatban lévő jogi eljárásra, annak tartalmára vonatkozóan nem szeretnénk nyilatkozni" - tették hozzá.

Ugyancsak erre hivatkozva nem válaszoltak arra, hogy miért nem Bolt szabadjelzővel mennek el a taxisaik a közlekedési hatóságnál történő minősítésre. Megjegyzésünkre, hogy ezt többen trükközésnek tartják azt felelték, hogy minden ilyen állítást a leghatározottabban visszautasítanak

Hangsúlyozták, hogy a Bolt a jogszabályoknak megfelelően működik. "A Bolt dinamikus fejlődése az elmúlt három évben azt bizonyítja, hogy utasaink megkedvelték szolgáltatásainkat. Ez érthető módon zavarja a piac egyes szereplőit. Az egyes versenytársaink által terjesztett valótlanságokkal nem kívánunk foglalkozni."

Azt pedig tévedésnek mondták, hogy a taxisoknak a fuvarokat az észtországi társaság szervezné. Közölték, hogy "a Bolt észtországi vállalata semmilyen aktív tevékenységet nem lát el a fuvarszervezéssel kapcsolatban Magyarországon, a fuvarszervezést a Taxify Hungary Kft. végzi. A szolgáltatási struktúránk teljes mértékben megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak, az engedélyezéskor ezt az összes illetékes hatóság és szerv megvizsgálta és engedélyezte, továbbá folyamatosan ellenőrzi. A partnerek közötti megállapodások tartalma szerződéses titoknak minősül, arról nem áll módunkban nyilatkozni."

Kiemelték a tájékoztatásban a következőket is. "A Bolt partnerei a jogszabályoknak megfelelően kötelesek végezni a személyszállítást, erre szerződés kötelezi őket, melyet társaságunk igen szigorúan vesz, és melynek megsértése különböző jogkövetkezményekkel járhat. Előzetesen természetesen igyekszünk úgy megválogatni partnereinket, hogy ilyen utólagos szankció alkalmazására ne legyen szükség. A Bolt és partnereinek tevékenységét az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok folyamatosan ellenőrzik."

A taxisok véleménye megosztott

Zoltán, három évig taxizott, most ugyan máshol dolgozik, de gondolkodik azon, hogy beáll a Bolt fuvarozói közé. "Tudom, hogy a szabadjelzőkkel van a probléma, hogy a Bolt felirat mellett alig láthatóan szerepel a Taxify felirat. Szerintem ez csak egy generált gond az új fuvarozó cég megjelenése miatt a többi taxis társaság részéről. Ők jobban tennék, ha a hiénák kiszűrésével törődnének" - jegyezte meg a férfi.

"A Bolthoz azért mennek a sofőrök, mert nincs holt idő, és 7-8 óra alatt meg lehet keresni azt a pénzt, amit máshol 10-12 órai melóval lehet összeszedni. A Bolt innovatívabb és a mai korral jobban lépést tart, mint más fuvarozó vállalkozások. Egy dolog van, amiről a boltos sofőrök közül is van, aki megfeledkezik. Mégpedig az, hogy a cég által kiállított számla után adót kell fizetni."

Hogy kifizetődőbb-e a Boltnál dolgozni, arról megoszlottak a vélemények. Míg Zoltán így gondolja, addig a City Taxinál sofőrködő Balázs nem értett ezzel egyet. Azt mondta, hogy a Boltnál jobb szeretik, ha bérelt autó van a fuvarozók alatt, annak viszont nagy a költsége. Zoltán is azt mondta egyébként, hogy ha visszamegy taxizni, akkor azt csak saját autóval teszi meg.

Zoltán megjegyezte még azt, hogy természetesen rosszul érintette a személyszállítást végző társaságokat, hogy új szereplő lépett be a piacra, ráadásul érzékenyen érinti őket az is, hogy a külföldiek sokszor kifejezetten a boltos taxikat keresik, mivel azok más országokban is megtalálhatók. "Természetesen mindenhol ugyanazt a szabadjelzőt használják, mivel az az anyacég által kitalált brand."

Csikász Brigitta cikke



HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html