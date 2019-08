Devizahitelesek: véget ért egy rémálom

Törölték a cégjegyzékből a New Chance Credit Zrt.-t, amelyet annak idején a pénzügyi felügyelet beperelt a devizahitelesekkel szemben alkalmazott durva húzásai miatt.

A Fővárosi Törvényszék jogerős végzésével megszüntette a New Chance Credit Zrt. "f.a."-t. - közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. a honlapján. A felszámolás alatt álló társaság jogutód nélkül megszűnt, és 2019. június 22-én a cégnyilvántartásból is törölték.

A válság után ez a cég azzal került a figyelem középpontjába, hogy többször is megbírságolta, sőt be is perelte a pénzügyi felügyelet, miután a szerződési feltételei nem voltak éppen fogyasztóbarátok, és a működést is veszélyeztették. Az első elmarasztaló határozatokban például a pénzügyi felügyelet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, jelenleg Magyar Nemzeti Bank) azt is kifogásolta, hogy a cég saját tulajdonosának és ügyvezetőjének, Kapusi Péternek, illetve az ő cégeinek hitelez. 2010 elején emiatt kétmillió forintos bírságot rótt ki a New Chance Creditre.

A fogyasztókkal sem bántak jól

A pénzügyi felügyelet (PSZÁF) közérdekű keresetet is benyújtott 2010-ben a főleg devizahiteleket nyújtó társaság ellen. Ebben olyan szerződéses kikötéseket támadott meg, mint a társaság számára indokolatlanul és egyoldalúan kikötött elállási és felmondási jog, valamint az opciós jog öt éven túli kötelező meghosszabbítása - mondta az Indexnek Binder István szóvivő.

"Volt olyan, hogy az adóst a jogszabály által biztosított valamely jogáról való általános érvényű és előzetes lemondására kötelezték, de előfordult a biztosítékok halmozott kikötése és ügyfelek hátrányára történő érvényesítése" - sorolta a jogsértéseket Binder. De kiverte a biztosítékot a szerződéskötésnél, hitelfolyósításnál, szerződésmódosításnál, késedelemnél felszámított díjak rendszere is, amely nemcsak bonyolult és megtévesztő, de gyakran ráadásul maximumok nélküli.

Saját zsebre mentek

A cég ügyfeleinek panaszaiból kiderül: a New Chance számos esetben kizárta annak lehetőségét, hogy az ügyfelek felmondják a szerződést, ők ugyanakkor szinte bármikor szerződést bonthattak. De előfordult olyan is, hogy 800 ezer forintot levettek a kölcsön összegéből ilyen-olyan költségekre hivatkozva. A cég egyébként ugyanazzal a tulajdonosi háttérrel rendelkezett, mint a PSZÁF által szintén kifogásolt működésű ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Utóbbi cégnek a végelszámolása most is tart. Az egykori tulajdonos-ügyvezető Kapusi Pétert pedig az Opten adatbázisa szerint eltiltották a cégvezetéstől, az eltiltás 2021. április 2-ig áll fenn.