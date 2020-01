Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Diákhitel: több változtatás előkészítése zajlik

Új termékeken, a meglévő hitelek terén pedig több változtatás előkészítésén dolgozik a Diákhitel Központ (DHK) - mondta a Világgazdaságnak Magyar Péter, a központ vezérigazgatója. Fix kamatozású, fix futamidejű konstrukciók bevezetésén is gondolkodnak, valamint limitemelésről is szó van

Magyar a lapnak arról beszélt, hogy ha a kormány rábólint a terveikre, akkor a következő tanévtől a szabad felhasználású Diákhitel 1 felvehető maximuma magasabb lenne a mostani, havi 70 ezer forintnál - derül ki a lap cikkéből.

Ennek oka leginkább az szerinte, hogy a diákok kiadásai nőttek - például a lakbérek 50 százalékkal emelkedtek -, ami miatt már a 80 százalékuk így is a maximumösszeget igényelte. A kiadások emelkedése látszik abból is, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a hallgatói normatívák emelkedésével párhuzamosan döntött a felsőoktatási ösztöndíjak növeléséről is.

Az új eszközökről szólva azt mondta, hogy a terítéken lévő, felnőttképzési hitelnek lenne fix kamatozású és fix futamidejű konstrukciója is.

A diákhitel törlesztésére a családvédelmi akcióterv keretében komoly engedményeket tett a kormány az elmúlt időszakban.